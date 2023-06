Das 14. Internationale Forum für Infrastrukturinvestitionen und Bauwesen wurde in Macao eröffnet

Macao (ots/PRNewswire) - Das 14. Internationale Forum für

Infrastrukturinvestitionen und Bauwesen ("IIICF" oder "das Forum"), das

gemeinsam von der China International Contractors Association und dem Macao

Trade and Investment Promotion Institute veranstaltet wird, begann am 1. Juni in

Macao. Als eine der einflussreichsten jährlichen Veranstaltungen im globalen

Infrastruktursektor brachte das diesjährige Forum unter dem Motto "Going Green,

Digital and Smart, Financing Win-Win Cooperation" (Grüner, digitaler und

smarter, Finanzierung von Win-Win-Kooperationen) mehr als 3.000 führende

Persönlichkeiten der Branche aus mehr als 700 Einrichtungen in über 60 Ländern

und Regionen zusammen, darunter 40 Gäste auf Ministerebene.



Guo Tingting, Chinas stellvertretende Handelsministerin, Amarsaikhan Sainbuyan,

der stellvertretende Ministerpräsident der Mongolei, Ding Yanzhang, der

Vorsitzende der Power Construction Corporation of China, Mike Elton Mposha,

Sambias Minister für Wasserentwicklung und Abwasserversorgung, Dai Hegen, der

Vorstandsvorsitzende der China National Chemical Engineering Group, und Lou

Qiliang, der Präsident der CRRC Corporation, waren die Hauptredner auf dem

Forum.