Zum 14.Mal in Folge fallen die US-Arbeitsmarktdaten besser aus als erwartet - damit ist nach wie vor unklar, ob die Fed im Juni die Zinsen anheben wird oder nicht. Dabei werfen die US-Arbeitsmarktdaten auch heute wieder viele Fragen auf: die Arbeitslosenquote steigt deutlich von 3,4% auf 3,7%, laut Umfrage unter US-Haushalten (household survey) sind sogar mehr als 300.000 Stellen verloren gegangen. Die Märkte heute volatil - wie umgehen mit den Daten? Zur Abwechslung heute der Nasdaq 100 nicht der stärkste US-Index - der Tech-Index liegt nun 20% über seinem 200-Tagesdurchschnitt und ist damit so extrem überkauft wie selten zuvor in der Geschichte der Wall Street. Die Entscheidung, ob die Zinsen im Juni weiter steigen, wird die Fed wahrscheinlich an den nächsten Inflationsdaten festmachen (13.Juni)..

Hinweise aus Video:

1. Marcel Fratzscher fordert Abschaffung des Inflationsziels der EZB

2. Klimawandel bedroht in China Wirtschaft und Landwirtschaft

