Große Nachfrage erwartet / Vestwoods Marktstart macht PV-Speicherlösungen für viele erstmals erschwinglich / Vestwoods zeigt Speicherlösungen für Heim, Industrie- und Telekommunikationsnetzbetreiber

München (ots) - In vielen Ländern Afrikas und Asiens ist Vestwoods aus gutemGrund bereits fest etabliert. Als Hersteller von Speicherlösungen für PV-Anlagenunterscheidet sich das Unternehmen von anderen Anbietern unter anderem dadurch,dass von der Hardware und Software bis hin zur Qualitätssicherung alles in-houseentwickelt und produziert wird. Somit kann Vestwoods deutlich flexibler auf neueTrends und individuelle Kundenwünsche eingehen - und das zu Preisen, die weitunter den bisherigen Angeboten in Deutschland liegen. Selbst Privatanwenderkönnen mit Vestwoods Produktangebot für den Heimbereich teils mehrere TausendEuro allein bei der Speicherlösung für ihre PV-Anlage einsparen. Für vielepotenzielle Anwender werden PV- Speicherlösungen dadurch erstmals erschwinglich.Damit wird auch die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen in Deutschland weiterankurbeln.Neben Batterien, Wechselrichtern und Komplettlösungen für Privatanwenderentwickelt und produziert das Unternehmen auch Speicherlösungen für denIndustrie- und Telekommunikationsbereich. Die Tatsache, dass Vestwoods inanderen Ländern wie Indien und Südafrika bereits einige der größtenNetzbetreiber beliefert und betreut, ist Beleg für die hohe Qualität derSpeicherlösungen. Dennoch werden die Preise deutlich niedriger sein im Vergleichzu den derzeit in Deutschland erhältlichen Speicherlösungen. Zudem kannVestwoods zeitnah liefern und als Gesamtlösungsanbieter auf individuelleKundenwünsche eingehen."Die Speicherlösungen von Vestwoods sind sehr effektiv und bieten ein einmaligesPreis-Leistungs-Verhältnis", sagt Georg Steimel, der für Vestwoods dieGeschäftsentwicklung in Deutschland verantwortet. "Noch sind die Kosten fürPhotovoltaik-Anlagen recht hoch. Dies wird sich mit Vestwoods nun ändern",betont Steimel.Mit Osnatech konnte bereits ein Distributor für den hiesigen Marktstart gewonnenwerden. "Unser Ziel ist es, mit Hilfe von weiteren Partnern ein großflächigesVertriebs- und Servicenetz in Deutschland und Europa aufzubauen", so Steimel.Von Vestwoods angebotene Speicherlösungen werden auf der EES Europe/InterSolargezeigt ( Stand C3.459 ).