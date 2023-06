Hauptsitz, Forschung und Entwicklung und Produktionsstätte von Scivita Medical offiziell eröffnet

SUZHOU, China, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 2. Juni 2023 (Zeit Peking) wurden der Hauptsitz, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die Produktionsstätte von Scivita Medical offiziell im Suzhou Industrial Park (SIP) eröffnet. Dieser bedeutsame Anlass ist ein wichtiger Meilenstein für Scivita Medical, denn das Unternehmen bündelt seine wichtigsten Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Ärzteausbildung, Produktpräsentation und Erlebnispädagogik. Der Aufbau des Werks wird Scivita Medical eine solide Grundlage bieten, um seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie seine Vertriebskapazitäten auszubauen, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte zu verbessern. Er spiegelt das Engagement von Scivita Medical für seine Kernstrategie der „Globalisierung" wider.

An diesem Tag waren folgende Personen bei der Zeremonie zugegen: Shen Mi, Mitglied des Standing Committee of CPC Suzhou und Sekretär des SIP-Arbeitsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas, Liu Hua & Zou Xiaowei, Mitglieder des SIP-Arbeitsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas und stellvertretende Direktoren des SIP Administrative Committee, Dr. Zhang Yi, Mitbegründer von Scivita Medical und Vorstandsvorsitzender, Dr. Chin To, Mitbegründer von Scivita Medical, Generaldirektor, Chief Technology Officer, Vertreter der SIP-Kommission für wirtschaftliche Entwicklung, der Kommission für Investitionsförderung, der Kommission für wissenschaftliche und technologische Innovation, des Büros für Marktaufsicht und -verwaltung sowie des Bereichs High-End Manufacturing and International Trade Zone, Vertreter der Aktionäre und wichtige Partner von Scivita Medical.

Dr. Chin To, Mitbegründer von Scivita Medical, Generaldirektor, Chief Technology Officer, sagte: „Die neu gegründete Zentrale, F&E und die Produktionsstätte sind ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Scivita Medical und dies wird eine große Rolle dabei spielen, die umfassende Leistungsfähigkeit von Scivita Medical in allen Aspekten zu stärken. Sie wird unsere Produktionskapazität erheblich steigern und es uns ermöglichen, die wachsende Marktnachfrage zu erfüllen und gleichzeitig innovativere und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Darüber hinaus unterstützt die Einrichtung in hohem Maße die Ausbildung und Entwicklung unserer internen und externen Fachkräfte, wodurch die Standards und das unabhängige Wachstum der chinesischen Endoskopiebranche weiter angehoben und das Tempo der „Globalisierung" beschleunigt werden.