Hard Rock International ermutigt alle zu "LOVE OUT LOUD" in diesem Pride-Monat mit einer neuen limitierten Auflage von Einzelhandelsausgaben und einer Reihe von weltweiten Veranstaltungen im Juni mit HALSEY

Hollywood, Fla. (ots/PRNewswire) - Hard Rock würdigt die Partnerschaft mit der

genreübergreifenden Multi-Platin-Künstlerin Halsey mit einer Spende von 250.000

Dollar an die Hard Rock Heals Foundation für LGBTQIA+-Zwecke



Hard Rock International feiert seine kontinuierliche Unterstützung der

LGBTQIA+-Gemeinschaft während des Pride-Monats, indem es die zentralen

Gründungsmottos der Marke, "Love All, Serve All" und "All Is One", zum Leben

erweckt und gleichzeitig Verbündete auf der ganzen Welt ermutigt: "Love Out

Loud".