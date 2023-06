Uniper – platzt die Blase?

Genau. In den USA wird mit Nvidia und Tech gehandelt, in Deutschland mit Uniper. In dieser Woche war die Aktie zeitweise unter den Top-10 der wertvollsten deutschen Unternehmen an der Börse mit rund 70 Milliarden Marktkapitalisierung. Die Rallye hat allerdings wenig Substanz.

2) Warum zieht Uniper so an?

Uniper war als Abspaltung der EON entstanden. Dort „lagerte“ man die alten Energieträger wie Kohle und Gas aus. Damit war Uniper bis zum Krieg in der Ukraine ein langweiliger Versorger. Mit dem Anstieg der Gaspreise geriet der Konzern in enorme Schieflage. Letztlich wurde Uniper vom Staat gerettet. Dazu übernahm man im großen Stil Anteile und führte eine Kapitalerhöhung zu 1,70 Euro durch. Bei einem Rekordhoch von 42 Euro lag die KE also bei einem Bruchteil des ursprünglichen Wertes, was zu einer massiven Verwässerung führte.

3) Deshalb ist Uniper nun so hoch bewertet…

Genau. Die Aktie ist nur “optisch” günstig. Tatsächlich ist Uniper sehr teuer. Anleger kaufen die Aktie, weil die jüngsten Zahlen kurzfristig sehr ordentlich aussehen. Zudem schloss Uniper eine weitere KE durch den Bund aus, womit man Shortsellern den Wind aus den Segeln nahm.

Der Effekt des Ukraine-Kriegs kehrte sich um, weshalb Uniper einen Quartalsgewinn von knapp 800 Millionen Euro vorweisen konnte. Rechnet man diesen Gewinn hoch auf das Jahr und legt eine entsprechende Bewertung an kommt man auf eine Marktkapitalisierung im zweistelligen Milliardenbereich. Die Verzerrung am Gasmarkt wird sich mit Ende 2023 erledigt haben, wodurch der Gewinn in dieser Höhe ein Einmaleffekt bleibt.

4) Wie bewertet man Uniper fair?

2019 hatte Uniper rund 500 Millionen verdient. Würde man ein 10er-KGV annehmen, wäre man bei einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro und einem Kurs von c.a. 60 Cent. Durch die Kapitalerhöhung bei 1,70 Euro hat der Bund einen unsichtbaren Boden gezogen, weshalb die Aktie auch um 2 Euro teuer bleibt.

5) Wie sollte sich Anleger positionieren?

Die Aktie ist “eng”. Nur rund 0,9 Prozent werden frei gehandelt. Die Schwankungen sind daher enorm. Bei Robomarkets bieten wir CFDs auf die Aktie an, die allerdings nur für risikoaffine Anleger und Trader auf Uniper geeignet sind. Mittelfristig sehe ich die Aktie mit einem Korrekturziel von 4 Euro. Die Korrektur sollte in Wellen verlaufen. Vermutlich werden Privatanleger die ersten Rücksetzer kaufen. So gesehen am Freitag.