Börsentheater: Warren Buffett warnt davor, sich durch den Fokus auf kurzfristige Gewinne vom langfristigen Erfolgspfad abbringen zu lassen

Warren Buffett hat die besondere Gabe, komplizierte Sachverhalte in einfachen Worten zusammenzufassen und den Kern treffsicher auf den Punkt zu bringen. Er rät stets, auf lange Sicht zu investieren und nicht so sehr auf kurzfristige Entwicklungen zu achten. Wenn er von einem Unternehmen überzeugt ist, würde er am liebsten 100 % davon kaufen. Und zieht auf dieser Basis einen treffenden Vergleich: "Genauso wie es töricht wäre, sich beim Erwerb eines ganzen Unternehmens übermäßig auf die kurzfristigen Aussichten zu konzentrieren, halten wir es für unvernünftig, sich beim Kauf kleiner Teile eines Unternehmens, also Aktien, von den voraussichtlichen kurzfristigen Gewinnen hypnotisieren zu lassen."





In der Earnings Season richtet sich der Fokus der Anleger erstmal auf das letzte Quartal und darüber hinaus noch viel mehr auf die kommenden Wochen. Die seit vielen Monaten vorherrschenden negativen Entwicklungen schlagen sich auch in den Unternehmenszahlen nieder – völlig erwartbar. Und genauso verhalten fällt zumeist der Ausblick auf das nächste Quartal oder den Rest des Jahres aus. Auch das kann kaum überraschen. Doch die Reaktion der Börse sind - trotzdem - nicht selten zweistellige Kurseinbrüche. Dabei machen dann die Kurse die Nachrichten, nicht die Nachrichten die Kurse. Denn die wenigsten Anleger schauen sich die Meldungen und die Geschäftszahlen wirklich an und nehmen sich die Zeit, sich tiefschürfende Gedanken darüber und die Auswirkungen auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre zu machen. Der Kurs bricht ein? Dann müssen die Zahlen und/oder der Ausblick schlecht sein. Und die auf 'Klicks' konditionierten Börsenmedien (auch als 'Finanzporno' bekannt) verstärken den Effekt noch, weil sie überwiegend nur noch voneinander abschreiben - auf die Anleger prasseln die gleichen (eigentlich sogar dieselben!) negativen Überschriften nun von allen Seiten ein und verstärken das Panikgefühl und den leidensdruck, auch auf den Exitknopf zu drücken. Autsch!