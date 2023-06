Wir müssen Angriffe auf Kinder sofort stoppen

ECW Executive Director Yasmine Sherif Stellungnahme zum International Day of Innocent Children Victims of Aggression

NEW YORK, 4. Juni 2023 /PRNewswire/ – Kinder sind keine Zielscheiben. Kinder sind keine Soldaten. Kinder sind keine Waffen. Anlässlich des International Day of Innocent Children Victims of Aggression rufen wir die Verantwortlichen in aller Welt dazu auf, die in der Convention on the Rights of the Child und der Safe Schools Declaration dargelegten Verpflichtungen einzuhalten, um sicherzustellen, dass Mädchen und Jungen überall auf der Welt ihr volles Potenzial ohne Angst, ohne Einschüchterung und ohne Gewalt entfalten können.