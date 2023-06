GLS Bank Jahresversammlung 2023 Liebe in der Wirtschaft wagen (FOTO)

Bochum (ots) - Kann man "Wirtschaft" und "Liebe" in einem Satz sagen, ohne dass

es komisch klingt? Mehr als 1000 Mitglieder der GLS Bank waren sich einig: Wir

machen das. Denn nur so schaffen wir die nachhaltige Transformation.



Grünen-Politikerin Bärbel Höhn fand klare Worte im Bochumer RuhrCongress: "Wir

haben es in nur 70 Jahren geschafft, unseren Planeten an die Grenze der

Existenzfähigkeit zu bringen!" Die ehemalige NRW-Landwirtschaftsministerin war

Podiumsgast auf der GLS Bank Jahresversammlung 2023. Sie appellierte an die

Generation 60 Plus. "Wir haben das Wissen, wir haben Zeit und manche auch Geld.

Wir werden nochmal gebraucht! Die nächsten sechs bis zehn Jahre sind

entscheidend", sagte Höhn mit Blick auf die Klimakrise.