KONLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Asien-Reise/Verteidigungsminister Pistorius:

Der Westen muss sich für eine Dominanz Chinas im 21. Jahrhundert aufstellen. Wenn China die Straße von Taiwan kontrolliert und blockiert, könnte dies Lieferketten noch stärker unterbrechen als durch Pandemie und Ukraine-Krieg und einen beträchtlichen Teil der Weltwirtschaft in den Keller rauschen lassen. Wer in Europa oder Nordamerika oder auch sonst kann daran Interesse haben? Noch nicht einmal Peking selbst, was vielleicht mit ein Grund ist, warum Chinas mächtiger Mann Xi Jinping bislang noch nicht militärisch nach dem Inselstaat Taiwan gegriffen hat. Ob die andere Weltmacht, die USA, tatsächlich zwei große Konflikte in zwei sehr unterschiedlichen Weltregionen erfolgreich militärisch bewältigen kann, ist zumindest eine offene Frage. Europa muss sich in jedem Fall wappnen für neue, ungemütliche Zeiten. Der Indo-Pazifik ist eine Schlüsselregion für das 21. Jahrhundert. Je früher die Europäer dort (wieder) Flagge zeigen, umso besser. Der Kampf um eine neue Weltordnung ist eröffnet./yyzz/DP/mis