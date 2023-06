TECPETROL KÜNDIGT AN, DEN AKTIONÄREN DER ALPHA LITHIUM CORPORATION EIN DIREKTES BARES ÜBERNAHMEANGEBOT ZU MACHEN

Hochsichere Barzahlung an Alpha-Aktionäre, die sonst als Eigentümer eines Lithium-Explorationsunternehmens in der Frühphase einem Risiko ausgesetzt sind

Das Angebot gibt Aktionären die Möglichkeit, über das Ergebnis ihrer Investition zu entscheiden, nachdem Alpha nicht bereit war, sich zu beteiligen

Tecpetrol ist bereit, den Angebotspreis zu erhöhen, wenn ein größerer Wert durch Beteiligung gezeigt wird

Tecpetrols Absicht ist es, Alphas Lithium-Vermögenswerte als Teil der integrierten westlichen Batterie-Lieferkette verantwortungsvoll zu entwickeln

TORONTO, 5. Juni 2023 /PRNewswire/-- Tecpetrol Investments S.L. ("Tecpetrol"), ein Mitglied der Techint Group, gab heute bekannt, dass es beabsichtigt, ein formelles Angebot (das "Angebot") zum Erwerb aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien ("Aktien") von Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (German WKN A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen") zu unterbreiten, ein Unternehmen und börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Kanada, zur Barzahlung von C$1,24 pro Aktie (der "Angebotspreis"). Tecpetrol beabsichtigt, das Angebot direkt den Alpha-Aktionären zu unterbreiten, damit diese über das Ergebnis ihrer Investition entscheiden können.

Das Angebot folgt den wiederholten Versuchen von Tecpetrol, konstruktiv mit Alpha in Kontakt zu treten. Zuletzt schlug Tecpetrol den Parteien vor, vertrauliche Gespräche über den Wert des Unternehmens zu führen, um festzustellen, ob den Alpha-Aktionären ein für beide Seiten akzeptabler Transaktionspreis vorgeschlagen werden kann. Tecpetrol bekräftigte gegenüber Alpha, dass es in der Lage sei, den Wert seines Angebots zu erhöhen, wenn sich die Parteien auf einen für beide Seiten annehmbaren Transaktionspreis einigen könnten. Um diese Gespräche zu erleichtern, verzichtete Tecpetrol auf seine früheren Forderungen nach einer Due-Diligence-Prüfung und Exklusivität. Trotz des Verzichts auf den Antrag, der die Notwendigkeit einer Vertraulichkeitsvereinbarung überflüssig macht, hat Alpha weiterhin darauf bestanden, dass Tecpetrol eine umfassende Geheimhaltungsvereinbarung unternimmt, die Tecpetrol daran hindert, ein Angebot direkt an Aktionäre zu unterbreiten und die strategischen Optionen von Tecpetrol unangemessen einschränkt, wodurch die Aktionäre nicht mehr die Möglichkeit haben, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.

Tecpetrol ist ein in Spanien eingetragenes Unternehmen, das Teil der Techint Group ist, einem Konglomerat mit einer starken Präsenz in Kanada seit mehr als 20 Jahren, insbesondere über Tenaris, den führenden kanadischen Hersteller und Anbieter von Stahlrohren für die kanadische Öl- und Gasindustrie. Die Absicht von Tecpetrol besteht in Übereinstimmung mit seiner Energieübergangsstrategie darin, diese Lithiumanlagen als Teil der integrierten westlichen Batterie-Lieferkette verantwortungsvoll zu entwickeln. Das Angebot steht im Einklang mit der Strategie von Kanada für kritische Mineralien, deren Ziel es ist, das Angebot an kritischen Mineralien zu erhöhen und die Entwicklung der inländischen und globalen Wertschöpfungsketten für die grüne und digitale Wirtschaft zu unterstützen.

Finanzielle und strategische Vorteile des Angebots

Tecpetrol ist fest davon überzeugt, dass Aktionäre die Möglichkeit haben sollten, zu bestimmen, was für ihre Investition am besten ist, indem sie überzeugende, sofortige und bestimmte Werte in Form von C$1,24 in bar pro Aktie von einem glaubwürdigen Transaktionspartner mit einer klaren Strategie zum Geschäftsabschluss akzeptieren. Tecpetrol ist der Ansicht, dass, wenn das Unternehmen eine Transaktion auf Vermögensebene durchführen würde (siehe „Hintergrund des Angebots" unten), Aktionäre dieser Gelegenheit beraubt werden könnte.

Tecpetrol glaubt, dass die bedeutenden Vorteile des Angebots unter anderem Folgendes beinhalten:

Attraktive Barzahlung und sofortige Liquidität an Aktionäre durch risikoarme Transaktion. Das Angebot kristallisiert den robusten Wert für Alpha-Aktionäre zu nahezu dem Allzeithochpreis von Alpha heraus, obwohl es in einem Marktumfeld mit niedrigeren Lithiumpreisen und steigenden Kosten geschaffen wurde.1

Das Angebot bietet außerdem sofortige Liquidität für Inhaber einer gering gehandelten Investition in ein Unternehmen für Lithium-Abbau im Frühstadium einer risikofreien Transaktion, die das Explorations-, Entwicklungs- und Ausführungsrisiko eliminiert, das mit der Herstellung der Besitzungen von Alpha verbunden ist.

Glaubwürdiger und erfahrener Geschäftspartner mit klarem Weg zum Geschäftsabschluss . Die Techint Group ist ein großes globales Industrieunternehmen und verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz und einen guten Ruf beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Bergbausektoren auf der ganzen Welt, einschließlich in Kanada. Die starke Integration der Techint-Gruppe in die Lieferketten der westlichen Bündnisländer sowie ihre bedeutende Präsenz und Geschichte erfolgreicher Investitionen in Kanada machen sie zu einem glaubwürdigen Transaktionspartner mit einem klaren Weg zum Abschluss, da nach Kenntnis von Tecpetrol keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind im Zusammenhang mit dem Angebot. Im Gegensatz dazu ist Tecpetrol der Ansicht, dass ein bedeutendes Transaktionsrisiko für Alpha-Aktionäre bestehen würde, wenn das Unternehmen eine Transaktion im Rahmen seines laufenden Auktionsverfahrens auf Vermögensebene mit einer Partei aus einem Land durchführen würde, das wahrscheinlich unter dem Investment Canada Act und der Politik der kanadischen Regierung in Bezug auf ausländische Investitionen von staatseigenen Unternehmen in kritische Mineralien im Rahmen des Investment Canada Act (die " Politik für kritische Mineralien ") einer eingehenden Prüfung unterzogen wird, wie z.B. die zuvor von Alpha vorgeschlagene Transaktion auf Vermögensebene mit Uranium One (einer Tochtergesellschaft eines russischen Staatsunternehmens), die abgebrochen werden musste. (Siehe "Hintergrund des Angebots" unten.)

. Die Techint Group ist ein großes globales Industrieunternehmen und verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz und einen guten Ruf beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Bergbausektoren auf der ganzen Welt, einschließlich in Kanada. Die starke Integration der Techint-Gruppe in die Lieferketten der westlichen Bündnisländer sowie ihre bedeutende Präsenz und Geschichte erfolgreicher Investitionen in Kanada machen sie zu einem glaubwürdigen Transaktionspartner mit einem klaren Weg zum Abschluss, da nach Kenntnis von Tecpetrol keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind im Zusammenhang mit dem Angebot. Im Gegensatz dazu ist Tecpetrol der Ansicht, dass ein bedeutendes Transaktionsrisiko für Alpha-Aktionäre bestehen würde, wenn das Unternehmen eine Transaktion im Rahmen seines laufenden Auktionsverfahrens auf Vermögensebene mit einer Partei aus einem Land durchführen würde, das wahrscheinlich unter dem und der (die " ") einer eingehenden Prüfung unterzogen wird, wie z.B. die zuvor von Alpha vorgeschlagene Transaktion auf Vermögensebene mit Uranium One (einer Tochtergesellschaft eines russischen Staatsunternehmens), die abgebrochen werden musste. (Siehe "Hintergrund des Angebots" unten.) Risiko einer Abwärtswirkung auf den Aktienkurs, wenn das Angebot nicht angenommen wird . Sollte das Angebot nicht erfolgreich sein und keine alternative Transaktion zur Verfügung stehen oder anderweitig in der Lage sein, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten, ist es nach Ansicht von Tecpetrol sehr wahrscheinlich, dass der Handelskurs der Aktien auf ein niedrigeres Niveau fallen und in einer Weise gehandelt werden wird, die die inhärente Volatilität der globalen Kapitalmärkte und der Lithium-Rohstoffpreise sowie die begrenzte Liquidität der Aktien widerspiegelt.







. Sollte das Angebot nicht erfolgreich sein und keine alternative Transaktion zur Verfügung stehen oder anderweitig in der Lage sein, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten, ist es nach Ansicht von Tecpetrol sehr wahrscheinlich, dass der Handelskurs der Aktien auf ein niedrigeres Niveau fallen und in einer Weise gehandelt werden wird, die die inhärente Volatilität der globalen Kapitalmärkte und der Lithium-Rohstoffpreise sowie die begrenzte Liquidität der Aktien widerspiegelt. Der eigenständige Plan bleibt anspruchsvoll und unterfinanziert . Die Erschließung von Alphas Vermögenswerten erfordert eine beträchtliche Fremd- und/oder Eigenkapitalfinanzierung, um ein umfangreiches Kapitalprogramm zu finanzieren, das in einem Marktumfeld durchgeführt würde, das ein erhebliches Finanzierungsrisiko birgt und wahrscheinlich zu einer beträchtlichen Verwässerung der Aktionäre führen würde - dies alles vor dem Hintergrund eines beträchtlichen Erschließungs- und Ausführungsrisikos, das technisches Fachwissen erfordert.







. Die Erschließung von Alphas Vermögenswerten erfordert eine beträchtliche Fremd- und/oder Eigenkapitalfinanzierung, um ein umfangreiches Kapitalprogramm zu finanzieren, das in einem Marktumfeld durchgeführt würde, das ein erhebliches Finanzierungsrisiko birgt und wahrscheinlich zu einer beträchtlichen Verwässerung der Aktionäre führen würde - dies alles vor dem Hintergrund eines beträchtlichen Erschließungs- und Ausführungsrisikos, das technisches Fachwissen erfordert. Steuereffiziente Struktur . Tecpetrol erwägt den Erwerb von Aktien direkt von den Alpha-Aktionären, was nach Einschätzung von Tecpetrol für die Aktionäre steuerlich günstiger ist als eine Ausschüttung nach einem Verkauf von Vermögenswerten.







. Tecpetrol erwägt den Erwerb von Aktien direkt von den Alpha-Aktionären, was nach Einschätzung von Tecpetrol für die Aktionäre steuerlich günstiger ist als eine Ausschüttung nach einem Verkauf von Vermögenswerten. Möglichkeit für Aktionäre, das Ergebnis ihrer Investition zu bestimmen . Vier der sechs Direktoren des Unternehmens sind derzeitige oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung und nicht unabhängig. Tecpetrol ist der Ansicht, dass weder das Angebot noch seine Versuche, mit Alpha in Kontakt zu treten, von unabhängiger Seite geprüft wurden. Die Alpha-Aktionäre können nun selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen wollen.







. sechs Direktoren des Unternehmens sind derzeitige oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung und nicht unabhängig. Tecpetrol ist der Ansicht, dass weder das Angebot noch seine Versuche, mit Alpha in Kontakt zu treten, von unabhängiger Seite geprüft wurden. Die Alpha-Aktionäre können nun selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen wollen. Keine Finanzierungsbedingung. Tecpetrol verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel, um das Angebot in vollem Umfang mit Barmitteln zu erfüllen und benötigt keine externe Finanzierung.

Hintergrund des Angebots

Seit ihrer Gründung hat die Energy Transition Unit von Tecpetrol kontinuierlich potenzielle Investitionen, Akquisitionen und andere kommerzielle Möglichkeiten in Energieanlagen in Argentinien und anderswo evaluiert, die im Einklang mit der Energiewende-Strategie von Tecpetrol als Teil der integrierten westlichen Batterie-Lieferkette verantwortungsvoll entwickelt werden können. Tecpetrol ist sich bewusst, dass eine Schlüsselkomponente für den Aufbau einer aufstrebenden westlichen Batterielieferkette die Lithium-Versorgung ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass seine Strategie zur Energiewende mit den westlichen Bemühungen zur Sicherung dieser Versorgung, einschließlich der Critical Minerals Policy der kanadischen Regierung, in Einklang steht.

Am 1. Dezember 2022 erhielt Tecpetrol eine unaufgeforderte Einladung zur Teilnahme an einem Auktionsverfahren für den Verkauf des Anteils von Alpha am Tolillar-Projekt (der "Verkaufsprozess"). Tecpetrol ging davon aus, dass der Verkaufsprozess breit angelegt ist und Teilnehmer aus mehreren Ländern, darunter China, einschließt. Tecpetrol ging außerdem davon aus, dass sich der Verkaufsprozess auf den Verkauf eines Anteils am Tolillar-Projekt konzentrierte und nicht auf eine Transaktion auf Unternehmensebene, an der Alpha beteiligt war, und dass möglicherweise Parteien am Verkaufsprozess teilnehmen würden, die gemäß den Bestimmungen zur nationalen Sicherheit des Investment Canada Act und der Critical Minerals Policy einer eingehenden Prüfung unterzogen würden.

Tecpetrol erklärte damals seine Bereitschaft, sich am Verkaufsprozess zu beteiligen und eine mögliche Transaktion auf Unternehmensebene zu prüfen, die für die Alpha-Aktionäre attraktiver sein könnte als die im Verkaufsprozess vorgeschlagene Struktur auf Ebene der Vermögenswerte. Tecpetrol ist der Ansicht, dass das Tolillar Project Alphas einziges wesentliches Mineralgrundstück ist und im Wesentlichen das gesamte Vermögen des Unternehmens darstellt. Eine Transaktion auf Unternehmensebene würde den Aktionären nicht nur die Möglichkeit geben, zu entscheiden, was das Beste für ihre Investition ist, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre gesamte Beteiligung an Alpha zu veräußern und den vollen Wert für ihre Aktien zu erhalten. Darüber hinaus wäre nach den Tecpetrol und seinen Beratern vorliegenden Informationen eine Transaktion auf Unternehmensebene für die Aktionäre in der Regel steuerlich günstiger als eine Ausschüttung der Erlöse aus einer Transaktion auf Vermögensebene an die Aktionäre, deren Höhe und Zeitpunkt im Ermessen des Vorstands von Alpha liegt.

Tecpetrol wurde jedoch von Vertretern des Unternehmens darauf hingewiesen, dass Alpha eine Transaktion auf Unternehmensebene nicht in Betracht ziehen würde. Tecpetrol interpretierte diese Antwort dahingehend, dass Alpha durch die ausschließliche Verfolgung einer Struktur auf der Ebene der Vermögenswerte andere Parteien als Tecpetrol mit seinem Verkaufsprozess bevorzugte, die nach Ansicht von Tecpetrol wahrscheinlich zu den Parteien gehörten, die gemäß dem Investment Canada Act einer eingehenden Prüfung unterzogen würden. Infolgedessen lehnte Tecpetrol die Teilnahme am Verkaufsprozess ab, beobachtete jedoch zwischen Dezember 2022 und April 2023 weiterhin die Situation, führte seine Due-Diligence-Prüfung von Alpha und dem Tolillar Project auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen durch und brachte seine Bewertung einer möglichen Transaktion voran.

Im Mai 2023 hatte Tecpetrol seine Due-Diligence-Prüfung der öffentlichen Informationen abgeschlossen. Am 15. Mai 2023 unterbreitete Tecpetrol Alpha ein unverbindliches Angebot (das "Ursprüngliche Angebot") zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien zu einem Kaufpreis von 1,24 C$ pro Aktie. Tecpetrol bot Alpha auch die Möglichkeit, das ursprüngliche Angebot im Detail zu erörtern.

Am 16. Mai 2023 teilte Alpha Tecpetrol mit, dass der Vorstand von Alpha nicht bereit sei, das ursprüngliche Angebot zu berücksichtigen oder Gespräche mit Tecpetrol aufzunehmen. Darüber hinaus führte der Finanzberater von Tecpetrol ein Gespräch mit dem Finanzberater von Alpha, um unter anderem die Position von Tecpetrol als glaubwürdige und erfahrene Gegenpartei mit einem klaren Weg zum Abschluss und die Bereitschaft von Tecpetrol zu betonen, den im ursprünglichen Angebot vorgeschlagenen Kaufpreis zu erhöhen, wenn es Zugang zu einer Due-Diligence-Prüfung erhält. Der Finanzberater von Tecpetrol bat auch um Hinweise, inwieweit eine Erhöhung des Angebotspreise erforderlich wäre, um die Unterstützung des Vorstands von Alpha zu erhalten, was jedoch nicht geschah.

In Anbetracht der Weigerung von Alpha, das ursprüngliche Angebot in Betracht zu ziehen oder Gespräche mit Tecpetrol aufzunehmen, war Tecpetrol der Ansicht, dass die Aktionäre über das ursprüngliche Angebot informiert werden sollten, und gab am 22. Mai 2023 eine Pressemitteilung heraus, in der die wichtigsten Bedingungen des ursprünglichen Angebots bekannt gegeben wurden.

Am 31. Mai 2023 setzte sich der Finanzberater von Tecpetrol erneut mit dem Finanzberater von Alpha in Verbindung, um ihm die Bereitschaft von Tecpetrol mitzuteilen, auf seine früheren Forderungen nach Zugang zur Due-Diligence-Prüfung und Exklusivität zu verzichten und Alpha die Möglichkeit zu geben, direkt in Gespräche über den Wert des Unternehmens einzutreten, um den Angebotspreis im Anschluss an die Gespräche zu erhöhen.

Am 1. Juni 2023 setzte sich der Finanzberater von Tecpetrol mit dem Finanzberater von Alpha in Verbindung, um konkrete Schritte für einen vertraulichen Informationsaustausch über den Wert vorzuschlagen, mit dem jede Partei eine mögliche Transaktion befürworten würde. Nach diesem Update bestand Alpha ungeachtet der Tatsache, dass Tecpetrol auf eine Due-Diligence-Prüfung verzichtet hatte, wodurch die Notwendigkeit einer Geheimhaltungsvereinbarung entfiel, darauf, dass Tecpetrol eine umfassende Geheimhaltungsvereinbarung in der von Alpha vorbereiteten Form unterzeichnet, die Tecpetrol daran hindern würde, den Aktionären direkt ein Angebot zu unterbreiten und die strategischen Optionen von Tecpetrol in unangemessener Weise einschränken würde, wodurch den Aktionären die Möglichkeit genommen würde, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.

Tecpetrol ist nicht bereit, diese unangemessenen Vorbedingungen zu akzeptieren. Angesichts der wiederholten Weigerung von Alpha, mit Tecpetrol konstruktive Gespräche über eine Erhöhung des Angebotspreises zu führen, beabsichtigt Tecpetrol daher, das Angebot an die Alpha-Aktionäre direkt zu unterbreiten.

Angebotsdetails

Alle Einzelheiten des Angebots, das formell von einer hundertprozentigen kanadischen Tochtergesellschaft von Tecpetrol unterbreitet wird, werden in einem formellen Angebots- und Übernahmerundschreiben, einem Übermittlungsschreiben und einer Mitteilung über die garantierte Lieferung (zusammen die"Angebotsdokumente") enthalten sein, die bei der Canadian Securities Regulatory Authority eingereicht und an die Alpha-Aktionäre verschickt werden. Tecpetrol wird von Alpha eine Liste der Wertpapierinhaber anfordern und erwartet, die Angebotsdokumente so bald wie möglich nach Erhalt einer solchen Liste zu versenden. Das Angebot wird für einen Zeitraum von 105 Tagen nach dem formellen Beginn zur Annahme offen sein, sofern es nicht gemäß seinen Bedingungen verlängert, beschleunigt oder zurückgezogen wird, und stellt ein „zulässiges Gebot" für die Zwecke von Alphas Aktionärsrechtsplan dar. Der Aktionärsrechtsplan wurde von den Aktionären weder genehmigt noch ratifiziert.

Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass bestimmte Bedingungen bei oder vor Ablauf des Angebots erfüllt werden oder, soweit zulässig, darauf verzichtet wird. Zu diesen Bedingungen gehören unter anderem, die im förmlichen Angebots- und Übernahmerundschreiben beschrieben werden: (a) die Anzahl der Aktien, die mehr als 50% der ausstehenden Aktien ausmachen, mit Ausnahme der Aktien, die Tecpetrol oder einer mit Tecpetrol gemeinsam handelnden Person gehören oder über die Tecpetrol die Kontrolle ausübt, wurde im Rahmen des Angebots gültig hinterlegt und nicht zurückgezogen; dies ist eine gesetzliche, nicht abdingbare Bedingung; (b) dass im Rahmen des Angebots diejenige Anzahl von Aktien (zusammen mit den damit verbundenen Rechten im Rahmen von Alphas Aktionärsrechtsplan) gültig hinterlegt und nicht zurückgezogen wurde, die bei Ablauf des Angebots mindestens zwei Drittel der ausstehenden Aktien auf voll verwässerter Basis ausmacht; (c) Tecpetrol hat festgestellt, dass keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf Alpha eingetreten sind; und (d) Tecpetrol hat festgestellt, dass Alpha keine Maßnahmen ergriffen hat oder bekannt gegeben hat, dass sie beabsichtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die es für Tecpetrol unratsam machen könnten, mit dem Angebot fortzufahren, wie z.B. der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung oder Transaktion im Rahmen oder in Verbindung mit dem Verkaufsprozess. Das Angebot unterliegt weder einer Due-Diligence-Prüfung noch einer Zugangsbedingung, einer Finanzierungsbedingung oder einer Bedingung der Zustimmung der Tecpetrol-Aktionäre. Darüber hinaus sind nach Kenntnis von Tecpetrol keine behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot erforderlich.

Wenn das gesetzliche Minimum erfüllt ist und die anderen Bedingungen des Angebots bei oder vor Ablauf des Angebots erfüllt sind oder auf sie verzichtet wird, so dass Tecpetrol die im Rahmen des Angebots gültig hinterlegten Aktien annimmt, wird Tecpetrol dies öffentlich bekannt geben und die Frist, innerhalb derer Aktien im Rahmen des Angebots hinterlegt und angedient werden können, um einen Zeitraum von mindestens 10 Geschäftstagen nach dem Datum dieser Bekanntgabe verlängern.

Nach Abschluss des Angebots beabsichtigt Tecpetrol, eine oder mehrere Transaktionen durchzuführen (ist aber nicht dazu verpflichtet), um alle nicht im Rahmen des Angebots (Offer) erworbenen Aktien zu erwerben, einschließlich eines obligatorischen Erwerbs oder einer nachfolgenden Transaktion. Sollte Tecpetrol in der Lage sein, eine solche Transaktion abzuschließen, beabsichtigt Tecpetrol, die Notierung der Aktien von der NEO zu streichen und zu bewirken, dass Alpha nicht mehr als berichtender Emittent gilt, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist.

Alle Einzelheiten des Angebots werden in den Angebotsdokumenten enthalten sein, die bei der Canadian Securities Regulatory Authority eingereicht und an die Alpha-Aktionäre verschickt werden. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für die Angebotsdokumente. Die Angebotsdokumente sind derzeit noch nicht verfügbar, werden aber, sobald sie verfügbar sind, wichtige Informationen in Bezug auf das Angebot, Tecpetrol und Alpha enthalten und sollten sorgfältig geprüft werden.

Die Aktionäre sollten ihre eigenen Steuerberater unter Berücksichtigung ihrer eigenen besonderen Umstände konsultieren, um die besonderen steuerlichen Folgen einer Veräußerung von Aktien im Rahmen des Angebots, eines obligatorischen Erwerbs oder eines nachfolgenden Erwerbsvorgangs zu bestimmen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Tecpetrol beschließen könnte, das Angebot nicht zu unterbreiten oder durchzuführen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot unterbreitet wird oder dass die endgültigen Bedingungen des Angebots den in dieser Pressemitteilung beschriebenen entsprechen werden.

Berater

BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater und Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als Rechtsberater von Tecpetrol. Darüber hinaus fungiert Crestview Strategy als Berater für Regierungsbeziehungen und Teneo als Berater für strategische Kommunikation.

Informationen zu der Tecpetrol Energy Transition Unit

Die Energy Transition Unit von Tecpetrol ist die zuständige Geschäftseinheit der Techint Group, die ihre Position in der globalen Energiewende durch Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen, -träger und -technologien vorantreibt, mit dem Ziel, zu einer deutlichen Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks beizutragen. Im Rahmen dieser Initiative hat Tecpetrol über seine Tochtergesellschaft Techenergy Lithium S.A. im Norden Argentiniens eine Pilotanlage zur Lithium-Verarbeitung errichtet, die für den Einsatz in großem Maßstab ausgelegt ist und ein Produktionsverfahren mit direkter Lithium-Gewinnung unterstützt. Für weitere Informationen über Tecpetrol besuchen Sie bitte die Website https://www.tecpetrol.com/en

Die Techint Group ist ein globales Konglomerat mit diversifizierten Geschäftsbereichen in der Stahlerzeugung, dem Bau komplexer Infrastrukturen, der Planung und dem Bau von Industrieanlagen und Maschinen, Technologien für die Metall- und Bergbauindustrie, der Exploration und Förderung der Öl- und Gasbranche sowie forschungsorientierten Gesundheitseinrichtungen. Durch unsere sechs Hauptunternehmen - Tenaris S.A. (NYSE und Mexiko: TS und EXM Italien: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol and Humanitas - ist die Techint Group auf sechs Kontinenten tätig, beschäftigt 79.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 33 Milliarden US-Dollar. Wir verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Abschluss großer Transaktionen in Industrie- und Rohstoffsektoren auf der ganzen Welt, auch in Kanada, und bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Weitere Informationen über die Techint Group finden Sie auf ihrer Website unter https://www.techintgroup.com/en

Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Zukunftsgerichtete Informationen beruhen nicht auf vergangenen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "strebt an", "antizipiert", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter sowie an Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen über die Absicht von Tecpetrol, das Angebot zu unterbreiten, und die vorgeschlagenen Bedingungen des Angebots, einschließlich des Preises des Angebots, des Zeitplans des Angebots, der Bedingungen des Angebots, der Annahmefrist des Angebots und anderer Einzelheiten des Angebots; Tecpetrols Absicht, eine Liste der Wertpapierinhaber von Alpha anzufordern und ihre Erwartung, die Angebotsunterlagen so bald wie möglich nach Erhalt einer solchen Liste zu versenden; Informationen über Tecpetrols Pläne für Alpha im Falle eines erfolgreichen Angebots; die Erfüllung oder den Verzicht auf die Bedingungen für den Vollzug des Angebots; Vorteile des Angebots; Erwartungen hinsichtlich des Verkaufsprozesses und seines Zeitplans sowie der potentiellen Teilnehmer und der potentiellen Struktur einer aus dem Verkaufsprozess resultierenden Transaktion; voraussichtliche aufsichtsrechtliche Erwägungen und andere Transaktionsrisiken, die auf eine aus dem Verkaufsprozess resultierende Transaktion anwendbar sind, einschließlich in Bezug auf den Investment Canada Act und die Critical Minerals Policy und jegliche Aktionärsgenehmigung, die in Verbindung mit einer aus dem Verkaufsprozess resultierenden Transaktion erforderlich sein kann oder nicht; die Möglichkeit einer alternativen Transaktion, die aus dem Verkaufsprozess resultiert, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis der Aktien wieder auf das Niveau vor dem Angebot zurückfällt, wenn das Angebot nicht erfolgreich ist; die steuerliche Behandlung des Angebots für die Aktionäre, einschließlich der steuerlichen Effizienz eines Aktienerwerbs im Vergleich zu einer Transaktion auf Vermögensebene, die das Tolillar Project einbezieht, gefolgt von einer Ausschüttung des Erlöses an die Aktionäre; die Absicht, die Börsennotierung der Aktien aufzuheben und Alpha aus der Liste der meldepflichtigen Emittenten zu streichen, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist; die Erwartungen hinsichtlich des eigenständigen Plans von Alpha und des Finanzierungs- und Kapitalprogramms, das für die Durchführung dieses Plans erforderlich ist; und der Abschluss einer obligatorischen Übernahme oder einer nachfolgenden Übernahmetransaktion.

Obwohl Tecpetrol der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten und basieren auf Informationen und Annahmen, die sich als ungenau erweisen können, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen werden bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen angewandt, und solche Faktoren und Annahmen basieren auf Informationen, die Tecpetrol derzeit zur Verfügung stehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Darüber hinaus stammen die Informationen, die bei der Entwicklung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, aus verschiedenen Quellen, einschließlich Dritter und regulatorischer oder staatlicher Behörden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tecpetrol oder der Abschluss des Angebots wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören unter anderem: das endgültige Ergebnis einer möglichen Transaktion zwischen Tecpetrol und Alpha, einschließlich der Möglichkeit, dass Alpha eine Transaktion mit Tecpetrol annimmt oder nicht; Maßnahmen von Alpha; Maßnahmen von Wertpapierinhabern von Alpha in Bezug auf das Angebot; dass die Bedingungen des Angebots bei Ablauf der Angebotsfrist möglicherweise nicht erfüllt werden oder der Bieter darauf verzichtet; das Ergebnis des Verkaufsprozesses; dass jede Transaktion, die aus dem Verkaufsprozess resultiert und an der ein staatliches Unternehmen oder ein ausländisch beeinflusster privater Investor beteiligt ist, bestimmten kanadischen behördlichen Genehmigungen unterliegt, sowie das Ergebnis eines solchen behördlichen Genehmigungsverfahrens; dass weder das Angebot noch eine Zwangsübernahme oder eine nachfolgende Übernahmetransaktion von behördlichen Genehmigungen abhängig ist und die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen (falls vorhanden) zu erhalten und andere Abschlussbedingungen für eine mögliche Transaktion zu erfüllen, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, markt- und/oder branchenspezifischen Bedingungen, einschließlich der Zinssätze, Wechselkurse oder Rohstoffpreise; Branchenrisiken; Alphas Struktur und seine steuerlichen Merkmale; und dass es keine Ungenauigkeiten oder wesentlichen Auslassungen in Alphas öffentlich verfügbaren Informationen gibt.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen und Meinungen von Tecpetrol zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Es sollte nicht erwartet werden, dass diese zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen aktualisiert oder ergänzt werden.Tecpetrol lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wird ausschließlich durch das formelle Angebot und das Rundschreiben zum Übernahmeangebot, das Übertragungsschreiben und die Mitteilung über die garantierte Zustellung unterbreitet und unterliegt den darin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen. Das Angebot wird Aktionären in Ländern, in denen die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht mit den Gesetzen des jeweiligen Landes vereinbar ist, nicht unterbreitet und es werden keine Einlagen von oder im Namen von Aktionären angenommen.

Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere eines kanadischen Unternehmens, dessen Wertpapiere nicht gemäß Abschnitt 12 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Exchange Act") registriert sind. Dementsprechend unterliegt das Angebot weder Section 14(d) des U.S. Exchange Act noch Regulation 14D oder Rule 14e-1 der Regulation 14E. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Wertpapiere eines „ausländischen privaten Emittenten" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des U.S. Exchange Act in Übereinstimmung mit den kanadischen gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften unterbreitet. Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Anforderungen von denjenigen unterscheiden, die in den Vereinigten Staaten für Übernahmeangebote gemäß dem U.S. Exchange Act und den in dessen Rahmen erlassenen Vorschriften und Regelungen gelten.

Das Angebot und alle Verträge, die sich aus seiner Annahme ergeben, unterliegen den Gesetzen der Province of Ontario und den dort geltenden Bundesgesetzen Kanadas und werden entsprechend ausgelegt. Dementsprechend sind die Bestimmungen des German Takeover Code (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) auf das Angebot nicht anwendbar.

Weder die United States Securities and Exchange Commission, noch die Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (German Federal Financial Supervisory Authority) haben das Angebot genehmigt oder missbilligt (oder werden es genehmigen oder missbilligen), noch haben sie eine Stellungnahme zur Angemessenheit oder Begründetheit des Angebots oder zur Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung oder in einem anderen Dokument im Zusammenhang mit dem Angebot enthaltenen Informationen abgegeben (oder werden es abgeben). Jede gegenteilige Darstellung ist rechtswidrig.

___________________________ 1 Marktdaten zum Stand vom 12. Mai 2023, dem letzten Handelstag bevor Tecpetrol das ursprüngliche Angebot an Alpha eingereicht hat.

Kontakt: Alexandre Meterissian, E-Mail: Alexandre.meterissian@teneo.com; Investor Relations, Jorge Dimópulos, E-Mail: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092219/Tecpetrol_TECPETROL_ANNOUNCES_INTENTION_TO_MAKE_ALL_CASH_TAKE_OV.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecpetrol-kundigt-an-den-aktionaren-der-alpha-lithium-corporation-ein-direktes-bares-ubernahmeangebot-zu-machen-301841973.html