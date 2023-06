Baerbock und Heil in Brasilia - Russland, Fachkräfte und Klima Themen

Heil will sich unter anderem bei Gesprächen in einer Ausbildungsstätte für Pflegeberufe der Katholischen Universität Brasilia (UCB ) und mit seinem brasilianischen Kollegen Luis Marinho über die Möglichkeiten für eine Anwerbung von brasilianischen Pflegekräften informieren.

Lula ist Staats- und Regierungschef des größten Landes in Südamerika. Mit Kritik an der Militärhilfe der Nato und anderer Länder für die Ukraine hatte Lula während eines China-Besuchs im April für erhebliche Irritationen in den USA und Europa gesorgt. Kurz darauf kritisierte er Russlands Angriff auf die Ukraine, forderte aber nicht den Abzug der russischen Truppen.

Lula hat sich angesichts der russischen Aggression bisher nicht klar an die Seite der Ukraine gestellt. Er macht sich für eine internationale Vermittlung durch einen "Friedensclub" stark, zu dem neben Brasilien auch Indien, Indonesien und China gehören sollen. Südafrika hat die fünf Staatschefs der Brics-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zu einem Gipfel vom 22. bis 24. August in Johannesburg eingeladen.

BRASILIA (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) starten an diesem Montag (ca. 13.30 Uhr) einen gemeinsamen dreitägigen Besuch in Brasilien. Für Baerbock dürften bei ihren politischen Gesprächen in der Hauptstadt Brasilia das Verhältnis der Gastgeber zum russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Themen Klima und Umwelt im Mittelpunkt stehen. Heil will sich in Brasilien unter anderem gezielt um die Anwerbung von Fachkräften im Pflegebereich bemühen.

