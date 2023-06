FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur nächsten Index-Überprüfung im Juni wird im Dax recht sicher alles beim Alten bleiben. In den kleineren Indizes der Dax-Familie, dem MDax , SDax und auch dem TecDax werden dagegen Änderungen erwartet. Bekannt gegeben werden sie von der Deutschen Börse an diesem Montagabend (5. Juni), bevor sie dann am Montag, 19. Juni, wirksam werden.

Zwar wurde kürzlich erst die Deutsche Lufthansa als Aufstiegskandidatin für den Dax ins Spiel gebracht, doch da es derzeit kein ernsthaft abstiegsgefährdetes Unternehmen im Leitindex gibt, könnte es frühestens im September eine neue Chance geben. Denn der Streubesitz-Börsenwert der Lufthansa reicht mit 9,5 Milliarden Euro nicht aus, um den derzeit kleinsten Dax-Wert, Continental , aus dem Index zu verdrängen.