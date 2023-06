JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" belassen. Internet-Verkehrsdaten und Indikatoren für die Markendynamik belegten bei der App der Modehändler-Tochter Zara zwar eine schwächere Dynamik für den Mai als im Vormonat, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Doch die Besuche auf der globalen Zara-Website seien stabil geblieben, und positive Erwähnungen der Mark hätten zugenommen. Die kommende Woche anstehenden Quartalszahlen dürften eine Fortsetzung des schon im Februar/März berichteten Wachstums belegen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 32,15EUR gehandelt.