HUBER+SUHNER kündigt bahnbrechende Innovation in der Megawatt-Ladetechnik für Nutzfahrzeuge an

Als führender Anbieter von gekühlter Kabeltechnologie für den High Power Charging (HPC)-Markt mit seiner renommierten RADOX HPC500 ist HUBER+SUHNER stolz darauf, bekannt zu geben, dass es sein RADOX MCS1500-System in mehreren Feldtests erfolgreich qualifiziert hat. Die RADOX MCS1500 ist für die kontinuierliche Aufladung von schweren Elektrofahrzeugen mit bis zu 2.250 kW (1.500 Ampere) ausgelegt. Mit dieser einzigartigen Lösung erweitert HUBER+SUHNER seine Produktpalette in den Megawattbereich, indem es seine skalierbare, direkt flüssigkeitsgekühlte Technologieplattform einsetzt, die unter allen Bedingungen eine erstklassige Leistung bietet. Zusätzlich entwickelt HUBER+SUHNER eine 4.500 kW (3.000 Ampere)-Lösung, um in Zukunft einen noch höheren Leistungsbedarf zu decken.

HERISAU, Schweiz, 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Gruppe wird ihr RADOX MCS1500-System auf der EVS36 in Sacramento (Kalifornien) vom 11. bis 14. Juni und auf der Power2Drive in München vom 14. bis 16. Juni vorstellen.

"Mit der Entwicklung der RADOX MCS1500 sind wir einmal mehr einen Schritt voraus und etablieren unsere Führungsposition im aufstrebenden Megawatt-Lademarkt", sagt Max Goeldi, Vizepräsident Market Management HPC bei HUBER+SUHNER. "Diese Innovation wird dazu beitragen, die EV-Revolution voranzutreiben."

„Indem wir das fehlende Bindeglied zwischen Fahrzeug und Infrastruktur einführen, ermöglichen wir unseren Kunden ein sicheres, effizientes und extrem schnelles Ladeerlebnis für schwere Nutzfahrzeuge", ergänzt Stefan Buri, Vizepräsident Market Management Industrials bei HUBER+SUHNER.

Um die RADOX HPC- und MCS-Lösungen zu erleben, besuchen Sie HUBER+SUHNER am EVS36 CharIN Pavillon in Sacramento, Kalifornien, vom 11.-14. Juni 2023, oder an der Power2Drive Expo in München, am Stand FM.701/8 im Außenpavillon, vom 14.-16. Juni 2023.

Mehr Informationen zur HUBER+SUHNER RADOX MCS1500-Lösung finden Sie auf der Website: https://bit.ly/RADOXMCS

HUBER+SUHNER Group

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie, Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei Technologien Hochfrequenz, Faseroptik und Niederfrequenz. Produkte von HUBER+SUHNER zeichnen sich durch hervorragende Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus – auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Durch ein globales Produktionsnetz, kombiniert mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit in der Nähe seiner Kunden.

