Wirtschaft Dax startet positiv in die Woche - Öl deutlich teurer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.090 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Unterdessen senkte die Opec+ am Sonntagabend ihr Produktionsziel für 2024 um knapp 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Der Ölpreis reagierte darauf mit einem deutlichen Anstieg: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 77,66 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Weitere Impulse kamen am Morgen aus Asien.