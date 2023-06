DAX erobert die 16.000er Marke zurück

Kaum ist das Schuldenthema in den USA vom Tisch, konzentriert sich die Börse wieder auf die Geldpolitik und stimmt sich mit leicht widersprüchlichen Arbeitsmarktdaten vom Freitag auf die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed am 14. Juni ein. Einer weiterhin hohen Dynamik beim Stellenaufbau stand im Mai eine leicht höhere Arbeitslosenquote entgegen. Aber vielleicht ist dies genau das, was die Anleger, aber auch die Notenbanker sehen wollen: Robust, aber nicht so heiß laufend, dass der Druck auf die Löhne und damit auf die Preise weiter zunimmt. Mit der Aussicht auf die im Juni folgende Zinspause kommen die Käufer wieder in den Aktienmarkt, die durch eine drohende Zahlungsunfähigkeit der USA ihr Pulver zunächst trocken hielten.

Einen kleinen Dämpfer könnten die konjunkturellen Aussichten vom OPEC-Treffen am Wochenende erhalten. Der Ölpreis steigt wieder, nachdem Saudi-Arabien die tägliche Fördermenge überraschend um eine weitere Million Barrel senkt. Die Maßnahme dürfte allerdings maximal dafür ausreichen, den Abwärtstrend im Ölpreis zu verlangsamen oder auch zu stabilisieren. Druck auf die Preise nach oben ist vor dem Hintergrund der rezessiven Tendenzen in der Weltwirtschaft und vor allem dem Ausbleiben einer deutlichen konjunkturellen Erholung in China eher nicht zu erwarten.

Am Aktienmarkt gilt der Blick weiterhin der immer kleiner werdenden Marktbreite vor allem an der Wall Street. Bei einem Blick auf die US-Indizes zeigt sich in der bisherigen Performance dieses Jahr, dass der Nasdaq 33 und der S&P 11,5 Prozent zugelegt haben. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Löwenanteil dieser Wertentwicklung auf das Konto von einigen wenigen, aber eben großen Technologieaktien geht.

Das Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Nvidia den US-Tech-Index Nasdaq fast allein nach oben ziehen, ist nichts Neues. Doch die Aktien sind nun auch für ein Viertel des Anstiegs des S&P 500 verantwortlich. In diesem mit 500 Unternehmen sehr breit aufgestellten Index sind diese Unternehmen also ebenfalls deutlich überrepräsentiert. Dies birgt für die Wall Street die deutliche Gefahr, dass ein Abschwung im Technologiesektor auch den Gesamtmarkt ins Wanken bringt.