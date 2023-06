Studie zeigt Automobilkunden sind verunsichert, Marktumfeld bleibt dynamisch

Köln (ots) - Mit Blick auf den nächsten Autokauf ist die Stimmung der deutschen

Kunden gedämpft. Auch das Interesse an E-Mobilität stagniert. Chinesische Marken

gewinnen dagegen weltweit an Relevanz. Die neueste globale Simon-Kucher

Automobilstudie* gibt Einblicke in Kundenmeinungen und globale Trends.



- Fast die Hälfte der Befragten in Deutschland plant, ihr aktuelles Auto länger

zu fahren

- Kunden mit konkreter Kaufabsicht rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit einem

Preisanstieg von bis zu 15 Prozent

- Geteilte Meinung der Kunden zu stark schwankenden Preisen

- Interesse an E-Fahrzeugen in Deutschland stagniert

- Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen deutschen und chinesischen Marken in China