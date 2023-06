Bürogestaltung mit Beispielcharakter Drees & Sommer stellt Umbau der Arbeitswelten am Standort Nürnberg vor (FOTO)

Nürnberg (ots) - Nachhaltigkeit trifft Effizienz: Mit der Neugestaltung seiner

Nürnberger Niederlassung durch die hauseigenen New Work-Expert:innen hat das auf

Bau und Immobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE seine

Räumlichkeiten fit für die Zukunft gemacht - zügig, kostenbewusst und im

laufenden Betrieb. Im Zuge eines Umbaus mit Flächenerweiterung sind am

Firmenstandort unweit des Cramer-Klett-Parks einladende Räumlichkeiten mit Platz

für Austausch und Miteinander entstanden.



Eine wachsende Belegschaft und in die Jahre gekommene Büroräume, die aufgrund

ihrer Ausstattung und Aufteilung den Anforderungen der modernen Arbeitswelt

nicht mehr genügen - mit dieser Situation sehen sich derzeit viele Unternehmen

konfrontiert. Erschwert wird die Lage durch gestiegene Miet- und Energiekosten.

Und über alldem schwebt die Frage: Wie lässt sich trotz Unsicherheit planen?

Eine Antwort liefern flexible Räumlichkeiten , die sich an verschiedene Bedarfe

anpassen und somit langfristig nutzen lassen. Eine hohe Gestaltungsqualität

trägt gleichzeitig zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei.