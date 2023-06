DAX – Das sieht schon fast euphorisch aus

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Öl befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt haben sich aber gewisse Stabilisierungstendenzen abgezeichnet. Im Bereich von 71 USD hat der Preis jetzt zum dritten Mal gehalten. Somit besteht eine Chance darauf, dass sich hier eine Unterstützung bildet. Auch wenn sich noch keine nachhaltige Trendwende abzeichnet, könnte es zumindest zu einer Stabilisierung und einem damit verbundenen Seitwärtstrend kommen.

Der jüngste Abwärtstrend hat an Dynamik verloren und könnte zum Halten kommen. Die latente Unterstützungszone im Bereich von 1,07 USD könnte sich somit zu einer tragfähigen Unterstützung ausbauen. Allerdings hat die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt bereits wieder nachgegeben. Dies dürfte ein Halten schwierig werden lassen. Diese Woche wird für den Euro entscheidend werden.

Euro – Ein Halten an der Unterstützung immer noch möglich

Mit einem Bruch des Abwärtstrends hat Gold eine kleine Erholungsbewegung gestartet, die allerdings nur bis in den Bereich der neuen Widerstandszone geführt hat. Hier scheiterte das Edelmetall und hat am Freitag wieder deutlich nachgegeben. Die Indikatoren haben sich zuletzt als wenig hilfreich erwiesen. Der Trend ist nach dem kurzfristigen Erreichen des neuen Rekords abwärtsgerichtet. Entsprechend steht nun wieder ein Test der Marke von 1.900 USD auf dem Plan.

Der DAX hatte zunächst den kleinen Widerstand als solchen wahrgenommen und ist an diesem zunächst gescheitert. Der Rückgang führte bis in den Bereich der Unterstützungszone, die aber gehalten werden konnte. Die zweite Wochenhälfte stand dann im Zeichen von Kurserholungen, die natürlich auch durch die Einigung im Schuldenstreit der USA ausgelöst wurden. Die Indikatoren waren bereits im überverkauften Bereich und konnten nun Kaufsignale generieren. Auch die Saisonalität zeigt noch nach oben und dürfte ebenfalls unterstützen. Mit dem freundlichen Wochenauftakt hat der DAX nun wieder die Chance auf einen neuen Anlauf auf das jüngste Rekordhoch. Dies könnte in dieser Woche bereits erreicht werden. Für eine Fortsetzung des weiterhin intakten Trends sollte dieses neue Top dann auch nachhaltig gehalten werden. Dazu wäre ein Erreichen des Bereichs um 16.500 Punkten hilfreich.

