PhenomeX nimmt an der Antibody Engineering & Therapeutics Europe 2023 teil

Emeryville, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen stellt seine kürzlich

eingeführte Beacon Select(TM)-Technologie für die Entdeckung von Antikörpern und

die Entwicklung von Zelllinien vor



PhenomeX Inc. (Nasdaq: CELL), das Unternehmen für funktionelle Zellbiologie, gab

heute seine Teilnahme an der Antibody Engineering & Therapeutics (AE&T) Europe

2023 vom 6.-8. Juni 2023 im Postillion Hotel Amsterdam bekannt. AE&T ist die

führende Konferenz für Antikörper in Europa, auf der weltweit anerkannte

Wissenschaftler und akademische Forscher zusammenkommen, um die neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnisse, Technologien und Partner vorzustellen, die den

Wissenschaftlern helfen, die nächste Generation von Antikörpern schneller zum

kommerziellen Erfolg zu führen.