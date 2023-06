BARCLAYS stuft Ceconomy auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1,90 Euro belassen. Die Elektronikhandelskette wolle zwar bis 2025/26 ihr operatives Ergebnis (Ebit) mehr als verdoppeln und den Barmittelzufluss deutlich steigern, doch trotz der geplanten vernünftigen Unternehmensstrategie agiere Ceconomy in einem kurzfristig schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe daher lieber vorsichtig./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 14:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 14:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CECONOMY Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 2,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nicolas Champ

Analysiertes Unternehmen: Ceconomy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1,90

Kursziel alt: 1,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m