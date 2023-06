BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vodafone auf "Equal Weight" belassen. Berichte, wonach der US-Onlinehändler Amazon mit US-Netzbetreibern über die niedrigsten Großhandelspreise verhandelt, um Kunden eigene Mobilfunkprodukte anzubieten, sind laut Analyst Maurice Patrick vor allem für Deutsche Telekom mit ihrer Beteiligung an T-Mobile US eine Bedrohung. Bei einem Markteintritt in Europa hätten Vodafone, Telecom Italia, Telefonica und eventuell Orange und BT am meisten zu verlieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 14:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 14:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 0,906EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Maurice Patrick

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m