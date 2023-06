Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung des führenden Individualsoftware-Entwicklers AraCom AG an Maxburg (FOTO)

Frankfurt/München/Augsburg (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH,

Frankfurt, ein führendes Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen und

Unternehmensnachfolgelösungen hat die AraCom IT Services AG, Gersthofen bei

Augsburg, beim Eingehen einer Partnerschaft mit Maxburg beraten. Dabei hat der

von der Maxburg Capital Management GmbH beratene Fonds Maxburg Beteiligungen IV

eine Mehrheit erworben.



AraCom wurde 1989 von Lothar Härle und Alexander Waidmann, die sich bereits aus

gemeinsamen Studientagen kennen, gegründet und ist die Erfolgsgeschichte im

deutschen Individual-Software-Entwicklungsbereich. Was vor 25 Jahren als

Gründung in der Garage seinen Anfang nahm, entwickelte sich zum Marktführer für

maßgeschneiderte Softwarelösungen jenseits der Standardsoftware in

Süddeutschland. Heute beschäftigt das jährlich um ca. 20% wachsende Unternehmen

an seinen Standorten Augsburg, München, Stuttgart und Bamberg über 200

Softwareentwickler und arbeitet für namhafte Unternehmen aus den Bereichen

Industrie, Handel und Automotive.