VERSES, Dentons US und die Spatial Web Foundation veröffentlichen Branchenbericht mit dem Titel „Ein Pfad zur globalen KI-Governance“

Vancouver, BC – 06. Juni 2023 – VERSES AI Inc. (CBOE Canada:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz („KI“) spezialisiertes Unternehmen für kognitives Computing, gibt die Veröffentlichung eines KI-Branchenberichts mit dem Titel „THE ROAD TO AUTONOMY: A Path To Global AI Governance“ (Der Weg zur Autonomie: ein Pfad zur globalen KI-Governance) am 8. Juni 2023 bekannt.