Neu auf der Fachmesse The Smarter E elio - solarelektrische Gebäude (FOTO)

Sauerlach (ots) - elio bietet Planung, Beratung und Schlüsselkomponenten für

solarelektrische Gebäude an. Das innovative Gebäudekonzept für hohe

Unabhängigkeit in der Energieversorgung im Neu- und Bestandsbau basiert auf

digital gesteuerten Infrarotheizungen, Brauchwasser-Wärmepumpe und Photovoltaik.

Eine schnell zu realisierende, kostengünstige Lösung für die Dekarbonisierung in

bestehenden Gebäuden



Mit der elio GmbH hält eine neue Technologie Einzug auf der Fachmesse The

Smarter E: Infrarotheizungen. Sie spielen eine zentrale Rolle in dem

Energiekonzept des solarelektrischen Gebäudes, für das elio gewerkeübergreifende

Beratung und Planung von Energiekonzepten sowie die Schlüsselkomponenten

Infrarotheizung und Brauchwasser-Wärmepumpen anbietet. Kombiniert werden sollen

diese mit Photovoltaikanlagen, damit die Bewohner einen Großteil ihres

Energiebedarfs mit selbst produziertem Solarstrom decken können - und das nach

Möglichkeit auch im Winter. Deshalb sind in dem solarelektrischen Gebäudekonzept

neben Photovoltaikanlagen auf dem Dach auch Solarmodule an Fassaden und

Balkonbrüstungen vorgesehen. Das elio-Team ist auf der EM-Power, der Fachmesse

für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen, in Halle B5 an Stand B5.530

zu finden.