Karriere oder Kompromiss? 5 Gründe, warum Ärzte beim Arbeitgeberwechsel nicht das erstbeste Angebot annehmen sollten (FOTO)

Berlin (ots) - Die Entscheidung für einen Arbeitgeberwechsel ist für Ärzte eine

bedeutende Weichenstellung in ihrer beruflichen Laufbahn. Es geht dabei um mehr

als nur einen neuen Arbeitsplatz - vielmehr handelt es sich um eine Entscheidung

für ihre Zukunft und das persönliche Wohlbefinden. Vor diesem Hintergrund ist es

entscheidend, dass Ärzte nicht vorschnell das erstbeste Angebot annehmen,

sondern sich gründlich mit den verschiedenen Aspekten auseinandersetzen, die für

eine langfristig erfolgreiche und erfüllende berufliche Entwicklung von

Bedeutung sind.



"Bei einem Arbeitgeberwechsel sollten Ärzte sorgfältig abwägen und nicht

übereilt handeln. Es geht darum, die richtige Balance zwischen

Karriereperspektiven und persönlichen Bedürfnissen zu finden", betont Dirk

Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Mit diesem

Gedanken im Hinterkopf lohnt es sich, genauer auf einige wesentliche Aspekte zu

schauen, die Ärzte bei der Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber

berücksichtigen sollten. Welche Aspekte das sind, haben Dirk Bachmann und sein

Team im Folgenden zusammengefasst.





Aspekt 1: ArbeitsbedingungenBevor Kandidaten sich für eine neue Ärztestelle, so zum Beispiel einen Job inder Arztpraxis, entscheiden, sollten sie die dortigen Arbeitsbedingungeneingehend unter die Lupe nehmen. Sehr wichtig ist beispielsweise, dass dempotenziellen Arbeitgeber ausreichend personelle Ressourcen zur Verfügung stehenund dass die Einrichtung über eine moderne medizinische Ausrüstung verfügt.Zusätzlich sollte ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatlebenmöglich sein.Aspekt 2: EntwicklungsmöglichkeitenJobs im Gesundheitsbereich sind vielfältig und dynamisch. Entsprechend wichtigist es, dass der potenzielle Arbeitgeber Möglichkeiten zur beruflichenWeiterentwicklung anbietet - darunter entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten,Mentoring-Programme und andere Bildungsveranstaltungen. Solche zusätzlichenQualifikationen sind insbesondere für jene Kandidaten wichtig, die später einmalChefarzt werden möchten.Aspekt 3: Vergütung und ZusatzleistungenDie aktuelle Vielzahl an offenen Stellenangeboten, darunterChefarzt-Stellenangebote, Assistenzarztstellen und Honorararzt-Stellenangebote,bringen es deutlich zum Ausdruck: Angesichts des akuten Fachkräftemangels imGesundheitsbereich ist der Wettbewerb um qualifizierte Kandidaten groß.Entsprechend sollten Ärzte nicht vorschnell das erstbeste Angebot annehmen,sondern darauf achten, dass die Vergütung und die Zusatzleistungen, die derpotenzielle Arbeitgeber anbietet, wettbewerbsfähig sind - so zum Beispiel einebetriebliche Altersversorgung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung oderflexible Arbeitszeitmodelle.Aspekt 4: ArbeitskulturGerade im Gesundheitsbereich sind das Team und die Arbeitskultur sehr wichtig.Sie sollten unbedingt zu den eigenen Werten und individuellen Vorlieben passen.Ein respektvoller Umgang, eine offene Kommunikation und eine kooperativeZusammenarbeit sollten entsprechend vom Arbeitgeber gefördert werden.Aspekt 5: ReputationAuch der Ruf der Einrichtung ist von entscheidender Bedeutung für die eigeneKarriere. Hier sollten Kandidaten rechtzeitig geeignete Informationen einholen,um die Qualität der medizinischen Versorgung besser bewerten zu können.Personalberatungen und Karriereplattformen wie FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING bieten Ärzten in diesem Zusammenhang gerne ihre Unterstützung an,indem sie überprüfen, ob die Einrichtung zu den jeweiligen Kandidaten passt undsie alle relevanten Informationen mit ihnen teilen.