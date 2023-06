ERGO und Demodern launchen erste Versicherungs-App zur Live-Beratung im virtuellen Raum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf/Hamburg (ots) - "ERGO VR Experience" ermöglicht erstmals einimmersives Erleben von VersicherungsproduktenERGO und die Technologieagentur Demodern mit Büros in Hamburg sowie Köln habendie erste virtuelle Beratungs-App mit Live-Dialog-Funktion für Versicherungenauf den Markt gebracht. Mit dem Innovationsprojekt "ERGO VR Experience" ist esKundinnen und Kunden erstmals möglich, virtuell in ein Versicherungs-Szenarioeinzutauchen und zu diesem in Echtzeit beraten zu werden. Hierfür treffen sichInteressierte mittels VR-App und Headset mit einem ERGO-Berater, der sie durchein gewähltes Setting führt. Beim ersten bereitgestellten Anwendungsfall handeltes sich um eine Bergumgebung in 3D, anhand derer Kundinnen und Kunden immersivzur Versicherungslösung "Reise-Krankenversicherung" beraten werden. Sie bekommenhierfür exemplarisch die potenziellen Risiken erläutert und visualisiert, diebei einer Bergwanderung entstehen können und die es abzusichern gilt. Darüberhinaus können sie im Gespräch weitere Fragen zu Versicherungsprodukten stellen.Für die Umsetzung des Piloten ist Demodern, Experte für kreative Technologienwie Virtual Reality, Augmented Reality und Metaverse-Lösungen, verantwortlich.Den Download-Link zur App im Meta Quest Store erhalten Interessierte nacherfolgreicher Terminbuchung. Diese ist ab sofort kostenfrei auf der Homepage vonERGO (https://start.ergo.de/vr-beratung) buchbar. Für das Beratungsgespräch wirdeine eigene VR-Brille von Meta benötigt."Mit der ,ERGO VR Experience' ist es uns erstmals gelungen,Versicherungsprodukte immersiv erlebbar zu machen. Was bisher eher abstrakt undtheoretisch war, wird nun anschaulich, verständlicher und erfahrbar", sagt MarkKlein, Chief Digital Officer der ERGO Group AG und Vorsitzender des Vorstandsder ERGO Digital Ventures AG. "Als ERGO sind wir davon überzeugt, dass dieseForm des virtuellen Austauschs einen echten Mehrwert für unsere Kunden undunsere Vertriebspartnerbietet und eine tolle Ergänzung zur klassischen Beratungdarstellt. Zudem ist dies für uns ein weiterer wichtiger Schritt RichtungMetaverse.""Die VR-Anwendung von ERGO bietet einen innovativen Service durch persönlicheBeratung im virtuellen Raum. Immersives Storytelling und Infotainment heben dieBeratungsqualität auf ein völlig neues Level", sagt Alexander El-Meligi,Co-Founder und Managing Partner von Demodern. "Die Business-Potenziale vonkreativen Mixed-Reality-Technologien sind enorm - umso mehr freuen wir uns, dass