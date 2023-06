Deutlich mehr Elektroautos nachgefragt - aber auch mehr Verbrenner

Insgesamt wurden im Mai 2023 rund 247 000 Autos neu zugelassen und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dieser Aufwärtstrend dürfte weiter anhalten, prognostiziert EY-Experte Fuß. Der Chipmangel verliere an Bedeutung und die Liefersituation entspanne sich. Dazu komme ein großes Auftragspolster und ein erheblicher Nachholbedarf aus den vergangenen Jahren./dhu/DP/mis

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Elekroautos zieht in Deutschland weiter an. Im Mai wurden knapp 47 Prozent mehr rein batterieelektrische Autos zugelassen als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Daraus ergebe sich ein Marktanteil von rund 17 Prozent. Im April waren es noch 15 Prozent gewesen. Benziner und Autos mit Dieselantrieb kamen demnach auf einen Anteil von rund 53 Prozent. Der Rest entfällt zum allergrößten Teil auf Fahrzeuge mit Hybridantrieb.

