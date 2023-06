UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,20 Euro belassen. Analyst Polo Tang verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte, wonach der US-Onlinehändler Amazon mit US-Netzbetreibern über die niedrigsten Großhandelspreise verhandele, um Kunden eigene Mobilfunkprodukte anzubieten. Tang hält jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon auf diese Weise den Mobilfunkmarkt in den USA aufmischt, für gering. AT&T, Verizon und die Telekom-Tochter T-Mobile US dürften angesichts ihrer hohen 5G-Investitionen kaum geneigt sein, Amazon den Zugang auf Großhandelsebene anzubieten. Damit liefen sie Gefahr, ihre eigenen Umsätze im Privatkundenbereich unter Druck zu setzen, schrieb er. Die Kurse der T-Aktie und von T-Mobile USA sollten sich daher nach dem Einbruch am Freitag schnell wieder erholen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 01:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 01:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 19,49EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,20

Kursziel alt: 26,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m