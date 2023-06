UBS stuft T-Mobile US auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Analyst Polo Tang verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte, wonach der US-Onlinehändler Amazon mit US-Netzbetreibern über die niedrigsten Großhandelspreise verhandele, um Kunden eigene Mobilfunkprodukte anzubieten. Tang hält jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon auf diese Weise den Mobilfunkmarkt in den USA aufmischt, für gering. AT&T, Verizon und die Telekom-Tochter T-Mobile US dürften angesichts ihrer hohe 5G-Investitionen kaum geneigt sein, Amazon den Zugang auf Großhandelsebene anzubieten. Damit liefen sie Gefahr, ihre eigenen Umsätze im Privatkundenbereich unter Druck zu setzen, schrieb er. Die Kurse der T-Aktie und von T-Mobile USA sollten sich daher nach dem Einbruch am Freitag schnell wieder erholen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 01:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 01:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 123,0EUR gehandelt.