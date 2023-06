Gold Analyse: Ich beginne Long-Positionen aufzubauen!

➡️ WKN: VV4HUV

Nachdem der Goldpreis zuletzt am Allzeithoch-Niveau abgeprallt ist und nun über einige Wochen korrigierte, wurde es wieder ruhiger um das Edelmetall Gold. Nun notiert Gold aber an einem wichtigen Unterstützungsniveau und die Saisonalität ist ab Juli bis September deutlich positiv. Aus diesem Grund fange ich nun an wieder Long-Positionen aufzubauen. In diesem Video zeige ich Euch eine Möglichkeit auf mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VV4HUV) eine attraktive Seitwärtsrendite von akt. +47% p.a. zu erzielen.

➡️ WKN: VV4HUV