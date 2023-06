Alpha Lithium antwortet auf Tecpetrols Absicht, ein Übernahmeangebot unter dem Marktwert abzugeben

Der Angebotspreis von Tecpetrol stellt einen Abschlag auf den aktuellen gewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs von 1,27 $ pro Aktie und einen Aufschlag von nur 7,8 % auf den Aktienkurs unmittelbar vor der Ankündigung von Tecpetrol am 22. Mai 2023 dar.

Die Aktionäre von Alpha Lithium sind zu diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet, auf die Ankündigung von Tecpetrol zu reagieren, da ein potenzielles Angebot nur angekündigt, aber nicht formell abgegeben wurde.

Der Vorstand von Alpha Lithium (der "Vorstand") hat einen Sonderausschuss gebildet, der sich aus seinen vier unabhängigen Direktoren zusammensetzt (der "Sonderausschuss"). Sollte ein formelles Angebot eingehen, werden der Sonderausschuss und der Vorstand das Angebot und das zugehörige Übernahmeangebot zusammen mit seinen Finanz- und Rechtsberatern gründlich prüfen und aktiv alle möglichen Alternativen zum Angebot, einschließlich konkurrierender Angebote, untersuchen. Der Vorstand wird ausführlich darauf reagieren und den Aktionären des Unternehmens eine Empfehlung in Form einer Pressemitteilung und eines Rundschreibens des Vorstands in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen geben.

Wir möchten die Aktionäre darauf hinweisen, dass die Ankündigung von Tecpetrol eine Reihe von irreführenden, faktisch ungenauen und unvollständigen Aussagen enthält und daher mit großer Skepsis und Vorsicht zu betrachten ist.

Tecpetrol unterbreitete erstmals am 15. Mai 2023 ein unaufgefordertes, unverbindliches Angebot, das vom gesamten Board geprüft und abgelehnt wurde, nachdem man zu dem Schluss gekommen war, dass das Angebot opportunistisch war, einen niedrigen und sinkenden Aufschlag auf den Aktienkurs aufwies und nicht im besten Interesse der Aktionäre von Alpha Lithium lag. Darüber hinaus war das unverbindliche Angebot so strukturiert, dass es Alpha Lithium davon abhielt, mit anderen potenziell interessierten Dritten in Kontakt zu treten, die die einzigartigen und überzeugenden Vermögenswerte des Unternehmens angemessen bewerten könnten (siehe Pressemitteilung vom 23. Mai 2023).