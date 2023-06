Gronover Consulting GmbH wächst weiter Güglinger Unternehmen sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Güglingen (ots) - Die Gronover Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung für

Handwerksbetriebe mit Sitz in Güglingen, nimmt neue Dimensionen an: Wie die

Geschäftsführung mitteilte, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue

Mitarbeiter gesucht. Besonders gefragt sind Vertriebsmitarbeiter, die das

Unternehmen dabei unterstützen, den Kontakt zu seinen Interessenten zu halten.

Aber auch in anderen Bereichen, wie Social Media und Online-Marketing, benötigt

die Unternehmensberatung zeitnah Verstärkung.



Gründer und Geschäftsführer Johannes Gronover: "Viele Handwerksbetriebe haben

gegenwärtig mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen. Es fällt ihnen

schwer, ihr Unternehmen zeitgemäß auszurichten, Mitarbeiter zu halten und ihre

Rentabilität zu steigern. Deshalb hat das Interesse an unserem Angebot in den

letzten Monaten rasant zugenommen. Um der hohen Nachfrage auch weiterhin gerecht

werden zu können, möchten wir unser Team nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt

weiter ausbauen. Dafür suchen wir motivierte neue Kollegen, die uns in Zukunft

bei unserer Mission unterstützen möchten."