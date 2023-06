Novavax gibt eine Vereinbarung mit dem Bill & Melinda Gates Medical Research Institute über die Aufnahme des Matrix-M Adjuvanten als potenzielle Komponente in der Impfstoffforschung bekannt

GAITHERSBURG, Md., 5. Juni 2023 /PRNewswire/-- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein globales Unternehmen, das mit seinem neuartigen Matrix-M Adjuvant auf Proteinbasis arbeitet, hat eine dreijährige Vereinbarung mit dem Bill & Melinda Gates Medical Research Institute unterzeichnet, um den Adjuvant für den Einsatz in der präklinischen Impfstoffforschung bereitzustellen.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem Bill & Melinda Gates Medical Research Institute, um unsere einzigartige Technologie für ihre Impfstoff-Forschung für die öffentliche Gesundheit einzubeziehen", sagte John C. Jacobs, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. „Unser Matrix-M Adjuvant verbessert und erweitert nachweislich die Reaktion des Immunsystems, wenn es in Impfstoffen enthalten ist, und ist bereits eine Schlüsselkomponente von COVID- und Malaria-Impfstoffen auf dem Markt. Wir freuen uns auf eine breitere Partnerschaft mit einer Vielzahl von Organisationen, damit unsere Technologie in vielen Krankheitsbereichen zu der Entwicklung von Impfstoffen beitragen kann".