BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) hätten die Phase-III-Präsentationen der "Natalee"-Studie des Pharmakonzerns Novartis am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Studienergebnisse von Konkurrent Roche für Tecentriq zur adjuvanten Behandlung von Leberkrebs hätten nur geringe Unterschiede zur Standardbehandlung gezeigt./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 300,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m