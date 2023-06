Das Capio S:t Göran Hospital ist Schwedens größtes Privatkrankenhaus mit über 2.300 medizinischen Mitarbeitern. Es wird von Capio betrieben, einem Unternehmen der Ramsay Santé Gruppe. Das Krankenhaus versorgt 100.000 Patienten aus der Region Stockholm sowohl planmäßig als auch notfallmäßig mit medizinischen Leistungen.

Durch die Integration der KI-Lösung von Lunit wird das Capio S:t Göran Hospital in der Lage sein, jährlich etwa 78.000 Mammographie-Bilder von Patientinnen zu analysieren und damit einen wichtigen Beitrag zum nationalen Krebsvorsorgeprogramm Schwedens zu leisten.

Schweden kämpft derzeit mit einem ausgeprägten Mangel an Radiologen, was eine effiziente Mammographie-Analyse erschwert. Lunit INSIGHT MMG ist in der Lage, eine entscheidende Rolle bei der Behebung dieses Mangels zu spielen und die Wirksamkeit von Krebsvorsorgeprogrammen zu verbessern. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz unterstützt die Lösung Radiologen bei der genauen Interpretation von Mammographie-Bildern und entlastet so die begrenzten Ressourcen.

Diese Zusammenarbeit stellt einen Fortschritt dar, bei dem die KI zum ersten Mal die Rolle eines unabhängigen Lesers bei der Interpretation von Mammographien in einem strukturellen und validierten Umfeld übernimmt. Durch den sicheren, skalierbaren und effektiven Einsatz von KI-Technologie steigert dieser innovative Ansatz nicht nur die Produktivität, sondern reduziert auch die Zahl der erforderlichen Arbeitskräfte im Rahmen von Doppeluntersuchungen um die Hälfte.

Die Entscheidung des S:t Göran Hospitals für Lunit INSIGHT MMG wurde durch die Ergebnisse der weltweit ersten prospektiven medizinischen KI-Studie untermauert. Unter der Leitung von Dr. Fredrik Strand am Karolinska Universitätskrankenhaus. Die Studie untersuchte Daten von 55,581 schwedischen Frauen, die vom S:t Göran Hospital zur Verfügung gestellt wurden. Die Studie zeigte, dass die kombinierte Analyse eines Radiologen und einer KI im Vergleich zu der Analyse von zwei Radiologen höhere Krebserkennungsraten und niedrigere Rückrufraten erzielte.