Bitcoin Kurs – Apple Event als Brustlöser für Krypto?

Die Bitcoin-Konferenz 2023 in Miami, die Ende Mai angehalten wurde, hatte etwa 15.000 Teilnehmer. Dies ist gerade einmal die Hälfte von dem, was im Jahr 2022 dort vor sich ging. Während sich die Konferenz in den letzten Jahren wie ein Festival anfühlte, scheint es jetzt etwas ernster zur Sache zu gehen. Der gedämpfte Ton ist keine Überraschung. Bitcoin ist zu Beginn des Jahres um 58 % gestiegen, hat aber seit den Höchstständen mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.

Die diesjährige Rally der Kryptowährungen hat in den letzten 2-3 Wochen etwas an Schwung verloren, aber die Kurse sind grundsätzlich weiterhin stabil und versuchen das nun höhere Niveau zu verteidigen.

Die Fed bleibt eine wichtige Komponente

Um einen künftigen Anstieg herbeizuführen, argumentieren viele Marktbeobachter, dass die US-Notenbank mit ihrer Zinserhöhungskampagne stoppen muss. Natürlich ist ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den Zinserhöhungen und dem Kursverlauf des Bitcoins gegeben, jedoch muss kritisch hinterfragt werden, wie viel an diesem Zusammenhang wirklich dran ist, wenn man bedenkt, wie viel spekulatives Geld und wie viele betrügerische Aktivitäten damals in der Kryptobranche herrschte. Für den weiteren Kursverlauf würde es jedoch sicherlich nicht schaden, wenn die Zinsen im Allgemeinen sinken würden.

Bitcoin-Halving Zauber noch nicht entfacht

Wahrscheinliche Mitte oder Ende Mai 2024 wird das Bitcoin-Netzwerk eine große Veränderung erfahren. Dann ist es wieder so weit, denn wie ungefähr alle vier Jahre wird die "Belohnung" für das Mining halbiert, ein Prozess, der dazu beiträgt, das Token-Angebot zu begrenzen.

Allerdings scheint es aktuell eher so zu sein, dass dieses Ereignis am Markt bereits eingepreist ist bzw. keine Euphorie auslöst. Dennoch weiß die gesamte Branche und die Anleger, was passieren könnte und wann es ungefähr passieren wird. Und doch sind die Token-Preise jedes Mal, wenn sich in der Vergangenheit eine Halbierung anbahnte, angestiegen. In den 12 Monaten vor der letzten Halbierung von Bitcoin im Mai 2020 stieg der Preis um 44 %. Vor der Halbierung im Juli 2016 hat er sich im Jahr davor mehr als verdoppelt.

Apple Event könnte Metaverse-Coins Flügel verleihen

Apple wird diese Woche seine jährliche Entwicklerkonferenz veranstalten, und es wird erwartet, dass der Tech-Gigant endlich sein lang erwartetes Mixed-Reality-Headset vorstellt. Das Event findet wischen dem 5. und 9. Juni statt.

Das neue Gerät, das an eine Skibrille erinnert, wird wahrscheinlich die erste große Produkterweiterung des Tech-Giganten seit Jahren sein, nach der Enthüllung der Apple Watch im Jahr 2015. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das Gerät auf der Konferenz angekündigt wird, aber möglicherweise nicht sofort in den Verkauf geht, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps und Programme dafür zu entwickeln.