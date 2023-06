Sanofi Gesundheitstrend Pharma - eine der drei wichtigsten Branchen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Wenn es um die Branchen geht, die Menschen in Deutschland

für ihr persönliches Leben als am wichtigsten erachten, ist der

Gesundheitssektor einer der meistgenannten. Bei näherer Betrachtung nicht

verwunderlich: Nicht nur, dass die Pharmaindustrie zu einem der großen

Wirtschaftszweige mit über 120.000 Angestellten zählt, die Produkte und

Dienstleistungen betreffen einen ganz persönlich. Der aktuelle Sanofi

Gesundheitstrend zeigt nicht nur, wie sich die Deutschen fühlen, sondern auch,

wie sie zur Pharmabranche stehen.



Innovativ, wichtig für die persönliche Gesundheit und für Deutschland: So könnte

man kurz und knapp zusammenfassen, wie die meisten Befragten die Pharmabranche

betrachten. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland sehen in diesem

Industriezweig einen der drei wichtigsten in ihrem Leben. Nur die

Lebensmittelbranche bekommt einen noch höheren Stellenwert. Ein Viertel der

Befragten sieht den Gesundheitssektor sogar als den wichtigsten an.