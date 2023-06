BARCLAYS stuft GSK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) hätten die Phase-III-Präsentationen der Studie Natalee des Pharmakonzerns Novartis am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Konkurrent GSK habe Updates zu Studien zur Behandlung fortgeschrittenen oder wiederkehrenden Endometriumkrebses durch eine Kombinationstherapie aus Jemperli und einer Chemotherapie vorgestellt, die ein neuer Behandlungsstandard werden könnte./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 16,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m