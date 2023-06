Sonnenwetter! ...aber Wolken über den Börsen! Wo ist die Rendite, Herr Wißler?

Wißler argumentiert mit charttechnischen Zeichen des Ausbruchs, die er erkannt haben will. Sein Statement in vollem Wortlaut: "Das Modell abwarten und am Wochenende weiterschauen ist bewährt. Der Markt fing sich in der zweiten Wochenhälfte. Der Nasdaq ist weiterhin extrem stark, getragen von seinen Schwergewichten Apple, Microsoft und der Halbleiter-Branche. Böse Stimmen heben es negativ hervor, dass der US-amerikanische Markt hauptsächlich dank dieser Schwergewichte steigt.

Man kann es aber genauso gut andersherum drehen: Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn die übrigen US-amerikanischen Aktien von der positiven Stimmung angesteckt werden und mitlaufen, nachdem sich der Nasdaq bereits ohne sie so stark entwickeln konnte.