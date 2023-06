Bertrandt eröffnet ersten Standort in Marokko / Unternehmen wächst international

Ehningen (ots) - Der Engineeringpartner hat seinen ersten Standort in Nordafrika

eröffnet. In Marokkos Hauptstadt Rabat werden künftig Arbeiten für den lokalen

Markt ausgeführt. Der Fokus liegt im Bereich Elektrik und Elektronik,

Produktentwicklung und Industrialisierungsdienstleistungen. Marokko wird zudem

zu einer wichtigen Säule im transnationalen Entwicklungsnetzwerk von Bertrandt

ausgebaut. Langfristig sollen weit über 500 Mitarbeitende am Standort in Rabat

beschäftigt werden.



Mit einer Feier wurde der erste Bertrandt Standort in Marokko eröffnet. Neben

Kunden kamen auch Regierungsvertreter, um zu gratulieren und sich ein Bild des

Unternehmens und der Räumlichkeiten zu verschaffen.