Arnsberg (ots) - Niklas Voß ist der Gründer und Geschäftsführer der PPF Germany.Seit mehr als fünf Jahren unterstützt er Polizisten, Soldaten, Feuerwehrleuteund andere Einsatzkräfte dabei, sich auf Eignungstests und die Herausforderungendes täglichen Dienstes vorzubereiten. Mit seinem Team aus über 15 Mitarbeiternund Coaches verhilft er Einsatzkräften zu ihren körperlichen und mentalenSpitzenleistungen, die für den täglichen Schutz von Menschen und Gesellschaftnötig sind. Sein Unternehmen wächst seitdem immer weiter und sucht stetig nachneuen Trainern, die wirklich einen positiven Einfluss auf die Gesellschaftnehmen möchten. Was es mit dem Unternehmen auf sich hat und was Bewerber imDetail erwartet, erfahren Sie im Folgenden.Viele Athleten und Sportbegeisterte haben sich mit der Zeit einiges an Wissenzur Trainings- und Ernährungslehre angeeignet und würden am liebsten mit demSport ihren Lebensunterhalt verdienen. Meist sind Fitness-Studios der ersteAnsprechpartner für eine Beschäftigung innerhalb der Sportbranche. Doch allzuoft warten auf die Trainer hier nur Routineeinweisungen für Anfänger - vonechter Trainingsplanung und professioneller Anleitung zu Spitzenleistungen istman hier in der Regel weit entfernt, wie auch Niklas Voß weiß. Mit seinem Teamder PPF Germany bereitet er Einsatzkräfte wie Soldaten und Polizisten auf denharten täglichen Dienst und die Auswahltests der Spezialkräfte vor, indem siedas Training der taktischen Athleten planen und intensiv begleiten - und bietetTrainern so eine interessante Berufsmöglichkeit.Die Nachfrage der Einsatzkräfte ist hoch, denn viele Bewerber und angehendeSpezialkräfte scheitern zunächst an den sportlichen und psychologischen Tests.Das ist nachvollziehbar, schließlich sind die Ansprüche der Lehrgänge inBundespolizei, Feuerwehren oder Kommandoeinheiten extrem hoch, berichtet NiklasVoß. "Spezialkräfte müssen körperlich topfit sein - in ihrer Ausbildung und vorallem im täglichen Dienst gibt es keine Toleranz für Fehler. Letztendlich müssensie auch bereit sein, ihr eigenes Leben zu gefährden, um die Menschen und unsereGesellschaft zu schützen." Der erfahrene Tactical-Fitness-Coach undGeschäftsführer Niklas Voß war selbst Soldat und weiß damit genau, welche hohenAnforderungen Einsatzkräfte in den Auswahltests bestehen müssen. Gemeinsam mitseinen Co-Trainern von PPF Germany hat er es sich deshalb zur Aufgabe gemacht,sie intensiv auf die Auswahlverfahren und die anschließende Ausbildungszeit