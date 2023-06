Nach dem Match Group sein finales Hoch bei 182,00 US-Dollar im Oktober 2021 gesehen hatte, setzten bereits erste dynamische Verluste ein, diese hielten bis zu einem Unterstützungsniveau aus 2017 um 30,73 US-Dollar und Anfang Mai dieses Jahres an. Dabei hat die Abwärtsdynamik zuletzt allerdings etwas abgenommen, derzeit versucht sich das Papier an einem Turnaround und gleichwertiger Erholung. Ein durchaus interessanter Wert, der gewisses Aufwärtspotenzial vorweist, allerdings sehr spekulativer Natur ist.

Größere Signale gehen aus der aktuellen Kursbewegung noch nicht hervor, oberhalb von 39,00 US-Dollar könnten aber die Märzhochs bei 41,34 und schließlich die Februarzwischenhochs um 44,61 US-Dollar in den näheren Fokus der Händler geraten. Mittelfristig wäre darüber sogar ein Anstieg an rund 51,00 US-Dollar denkbar, falls die Aufwärtsdynamik in der jetzigen Form weiter anhält. Rücksetzer unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 35,60 US-Dollar würden dagegen Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Verluste auf 33,21 und darunter sogar 32,00 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu. Hinweise für ein derartiges Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor.

Match Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: