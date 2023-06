Osmium-Fork führt zu Preisreduktion und kostenfreien Kompensationslieferungen (FOTO)

Murnau am Staffelsee (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages fand

der angekündigte Osmium-Fork statt, der von den Osmium-Instituten im Rahmen

ihrer ESG-M Vorgaben durchgeführt wurde. Dieser Fork hat eine Preisanpassung für

kristallines Osmium zur Folge, wobei der neue Grammpreis 1.184,23 Euro beträgt.

Diese Preisanpassung entspricht einer Vergünstigung um 34,814 Prozent. Zudem

erhalten in der Osmium-Weltdatenbank gelistete Eigentümer von kristallinem

Osmium eine kostenfreie Kompensationslieferung, um ihren aktuellen Bestand

auszugleichen.



Für Edelmetalle sind Forks bislang, im Gegensatz zur Blockchain-Welt, unbekannt.

Die Osmium-Institute beschreiten mit dem aktuellen Fork im Rahmen Ihrer

ESG-M-Vorgaben Neuland. Im Fall von Osmium sollen damit die verbesserten

Produktionspreise der kristallisierenden Scheideanstalt in der Schweiz an den

Markt weitergegeben werden, ohne die Eigentümer zu benachteiligen, die zu

höheren Preisen eingekauft haben. Dem wachsenden Schmuckmarkt wird mit diesem

Fork die Möglichkeit gegeben, kristallines Osmium zu günstigen Preisen zu

erwerben. Dies wird es mehr Herstellern ermöglichen, Schmuck mit Osmium

anzubieten. Hersteller, die bereits mit Osmium arbeiten, können größere

Lagerbestände aufbauen.