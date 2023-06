First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; FSE: KD0) ist auf dem besten Weg, noch in diesem Jahr eine erste Ressourcenschätzung für sein Phosphatprojekt Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Kanada, zu ermitteln. Das ist das Zwischenfazit nach der Auswertung von 20 Bohrlöchern aus dem vergangenen Winter. Bei diesem Bohrprogramm wurden insgesamt 4.274 Meter gebohrt. Wie das Unternehmen heute berichtet, wurden zwei Hauptzonen mit mehreren im Tagebau zugänglichen phosphathaltigen Schichten entdeckt.

Die nördliche Zone besteht aus vier Hauptschichten mit einer Länge von jeweils 375 m und einer durchschnittlichen Mächtigkeit von mindestens 60 m (siehe Abbildung 1). Die Schichten scheinen in alle Richtungen offen zu sein. Die südliche Zone umfasst mindestens zwei bis zu 1.500 m lange Schichten mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 100 m. Die mineralisierten Schichten wurden bis in eine Tiefe von mindestens 200 m gebohrt. Beide Zonen befinden sich innerhalb einer größeren 2.500 m langen Streichzone.

Peter Kent, President von First Phosphate erklärte: „Diese Bohrergebnisse bestätigen unsere Erwartungen hinsichtlich der Größe, des Gehalts und des Weltklasse-Phosphatpotenzials unseres Grundstücks Bégin-Lamarche. Mit einem weiteren leichten Bohrprogramm sollten wir in der Lage sein, noch in diesem Jahr eine 43-101-Ressourcenschätzung für dieses Grundstück in Angriff zu nehmen.“

Ein zweites Bohrprogramm über 2.000 m ist für die nördliche Zone des Grundstücks Bégin-Lamarche geplant. Ziel dieses Infill-Programms ist es, die bekannten Phosphatschichten auf einem 100 x 100 m großen Raster zu erbohren, um noch in diesem Jahr eine 43-101-Ressourcenschätzung für das Grundstück Bégin-Lamarche in Auftrag geben zu können.



Abbildung 1: Umriss der Phosphatschichten von Bégin-Lamarche.

Fazit: Phosphatprojekte benötigen neben guten Gehalten vor allem guten Zugang zur Infrastruktur und vor allem die Nähe zum Hafen, um erfolgreich zu sein. First Phosphate ist ein First Mover in Kanada, der sich ganz der Gewinnung und Reinigung von Phosphat für die Produktion von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate plant eine vertikale Integration von der Mine aus direkt in die Lieferketten der großen nordamerikanischen LFP-Batteriehersteller, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer zuverlässigen und sicheren Lieferquelle stammt.

