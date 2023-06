HOFMANNs veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht / Verpflegungsspezialist schafft Transparenz (FOTO)

Boxberg (ots) - Eine nachhaltige Zukunft ist für den Versorgungsspezialisten

HOFMANNs aus Boxberg-Schweigern ein wichtiges Thema. Denn das

Traditionsunternehmen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung, einen

Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen zu leisten. HOFMANNs

veröffentlicht jetzt seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht. Damit dokumentiert

das Unternehmen seine Aktivitäten in allen zur Nachhaltigkeitsstrategie

gehörenden Bereichen Environment, Social und Governance.



"ESG ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie", erläutert Dennis

Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Wir wollen

nachhaltig Wert schaffen - wirtschaftlich, ökologisch sowie gesellschaftlich und

somit unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. Mit der

Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts haben wir Transparenz

geschaffen über das Erreichte und die ambitionierten Ziele, die wir uns

vorgenommen haben." Der Nachhaltigkeitsbericht umfasst das Geschäftsjahr 2022

und orientiert sich an den GRI-Standards (Global Reporting Initiative). Der

Bericht wird künftig jährlich erscheinen.