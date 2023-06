Dragonfly Therapeutics gibt die Präsentation der Ergebnisse der Phase 1 DF1001 TriNKET Dosis-Eskalation auf der ASCO-Jahrestagung 2023 bekannt

WALTHAM, Mass., 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gibt die erste Präsentation der klinischen Daten seines DF1001 TriNKET Immun-Engagers auf der ASCO-Jahrestagung 2023 in Chicago bekannt. Der Vortrag des leitenden Forschers Dr. Howard P. Safran, Leiter der Hämatologie/Onkologie am Lifespan Cancer Institute und medizinischer Direktor der Brown University Oncology Group, beschreibt die klinische Phase 1/2-Studie von Dragonfly mit dem HER2-Zielmolekül DF1001 TriNKET, eine erste Studie am Menschen, die die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige biologische und klinische Aktivität von DF1001 testet.

In der ASCO Developmental Therapeutics - Immunotherapy Session präsentiert Dr. Howard Safran ermutigende Daten zur Phase 1/2-Studie von Dragonflys DF1001, einem immunologischen TriNKET, das auf HER2 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren abzielt.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Dragonflys DF1001 die Sicherheitsprüfung abgeschlossen und seine Phase 2-Dosis erreicht hat, wobei 67 % der gepaarten Biopsien von Patienten ein pharmakodynamisches Ansprechen zeigen und klare Anzeichen für einen klinischen Nutzen sowohl in der Monotherapie als auch in der Kombinationstherapie vorliegen", sagte Dr. Safran. „Wir haben weder Toxizität festgestellt noch die maximal verträgliche Dosis erreicht. Wir sehen ermutigende Signale für die klinische Wirksamkeit in einer stark vorbehandelten, heterogenen Gruppe von Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Die Wirksamkeit des Einzelwirkstoffs wurde sowohl bei Patienten mit hohem als auch bei Patienten mit niedrigem HER2-Gehalt beobachtet, bei denen die Behandlung mit einer früheren HER2-gerichteten Therapie bereits fortgeschritten war."

Bis zum 14. April, dem Stichtag für die ASCO-Präsentation, hat Dragonfly 106 Patienten mit der DF1001-Monotherapie behandelt. DF1001 war als Monotherapie in zweiwöchentlichen Dosen von bis zu 15 mg/kg sicher und gut verträglich und wurde in Phase-1-Kombinationen mit Nivolumab und Nab-Paclitaxel erfolgreich eingesetzt. In der Dosis-Eskalationsphase der Monotherapie mit DF1001 traten keine DLTs auf.

Die pharmakodynamische Aktivität von DF1001 wurde in 67 % (28/42) der gepaarten Biopsien in Monotherapie nachgewiesen.

Präklinische Daten zeigen, dass TriNKETs direkt und indirekt NK-Zellen, γδ-T-Zellen und CD8+-T-Zellen stimulieren. Die Biopsien, die vor und 4-6 Wochen nach Beginn der DF1001-Behandlung entnommen wurden, zeigten einen Trend zu einer verstärkten Infiltration mit CD8+ T-Zellen und/oder NK-Zellen im Tumor, was den Wirksamkeitsnachweis belegt.