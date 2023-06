Hoffnung auf Mixed-Reality-Brille treibt Apple auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Apple-Aktionäre haben sich am Montag nach eineinhalb Jahren wieder über ein Rekordhoch gefreut. Erstmals kosteten die Aktien mehr als 184 US-Dollar in Vorfreude auf eine fünftägige Entwicklerkonferenz, die noch an diesem Montag beginnen soll. Sollten sich Gerüchte bestätigen, wird der Technologiekonzern eine Computer-Brille vorstellen, mit der er den Bereich der sogenannten "Mixed Reality" neu definieren will. Die neue Datenbrille soll sich in große Produktinnovationen einreihen, die letzte spektakuläre Vorstellung datiert mit der Apple Watch aus dem Jahr 2014.

Ihren starken Lauf in diesem Jahr krönten die Apple-Aktien nun endlich zum Wochenauftakt, denn der alte Rekord stammte mit 182,94 US-Dollar aus dem Januar 2022. Zu Jahresbeginn waren die Titel nahe 124 Dollar noch so günstig wie im Sommer 2021, doch seitdem haben sie nun fast die Hälfte an Wert gewonnen. Die Zuwächse wurden durch Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Stärke, Wetten auf einen Zins-Höhepunkt und die Begeisterung rund um das Thema künstliche Intelligenz angeheizt.