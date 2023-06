Ölpreise legen zu - Saudi-Arabien kürzt Produktion

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ankündigung einer deutlichen Förderkürzung durch Saudi-Arabien hat die Ölpreise am Montag gestützt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,17 US-Dollar. Das waren 1,04 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 87 Cent auf 72,61 Dollar.

Die Reaktionen am Ölmarkt hielten sich jedoch in Grenzen. Zeitweise deutlichere Aufschläge gaben die Ölpreise wieder ab.